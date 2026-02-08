Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα με τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι να τιμούν τα 7 αετόπουλα που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό, με τις «πράσινες» να περνάνε από την Μίκρα επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1, μια νίκη που ουσιαστικά τους εξασφαλίζει την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Κατά την διάρκεια του αγώνα τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι τίμησαν τα 7 αετόπουλα που έχασαν τόσο άδικα την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία πηγαίνοντας στη Γαλλία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα κόντρα στην Λιόν.

Συγκεκριμένα στο 20-15 υπέρ των γηπεδούχων στο πρώτο σετ, οι «πράσινες» πήγαν στο πέταλο που κάθονται οι οργανωμένοι και άφησαν λουλούδια στη μνήμη των 7 αετόπουλων με τον κόσμο να τις χειροκροτεί.