Ο ΠΑΟΚ έφθασε στην 3η θέση στη σεζόν επί του Άρη, τώρα με 3-1 για τη φάση των «16» τοθ Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.

Για τρίτη φορά τη φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη και πήρε το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου γυναικών. Μετά τις δύο νίκες του για τη Volley League, ο Δικέφαλος επικράτησε και στο ματς του Κυπέλλου που έγινε στην κοινή έδρα των δύο ομάδων.

Ο Άρης παρατάχθηκε με την Βερόνικα Όλουτς, που έκανε ντεμπούτο με τα «κιτρινόμαυρα», ενώ επέστρεψαν και οι Ξανθοπούλου, Κοκότη, με τον ΠΑΟΚ στα δύο πρώτα σετ να είναι πολύ καλύτερος στην επίθεση να τα πάρει με σχετική ευκολία.

Στο τρίτο σετ ο Άρης εμφανίστηκε βελτιωμένος και εκμεταλλευόμενος τα λάθη του (οκτώ στο γ' σετ, εννέα συνολικά στα άλλα τρία) είχε σταθερά το προβάδισμα φτάνοντας στο 22-18 και 23-20. Με την Μπάκα στο σερβίς ο ΠΑΟΚ έτρεξε σερί 0-4 φτάνοντας σε ματς μπολ, το οποίο έσβησε με παράβαση στο φιλέ της Κότσιτς. Η Ξανθοπούλου νίκησε τη Σίζαρ στο φιλέ για το 25-24 και το σετ τελείωσε με άουτ επίθεση της Τάουμπνερ.

Οι «κιτρινόμαυρες» ξεκίνησαν καλύτερα το δ' σετ, καθώς προηγήθηκαν 4-2, ωστόσο όλα κρίθηκαν στο 8-8. Η Τάουμπνερ πήρε την αλλαγή, η Τοντάι πήγε στο σερβίς και έφυγε όταν το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 8-14. Ο Άρης δεν μπόρεσε να βρει τρόπο να επιστρέψει και ο Δικέφαλος βρέθηκε στην 8αδα.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Μπουκουβάλα, Παρατηρητής διαιτησίας: Μιχελινάκης, Παρατηρητής αγώνα: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Ψύχου, Μακρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 12-16, 15-21, 19-25

2ο σετ: 7-8, 9-16, 12-21, 17-25

3ο σετ: 8-4, 16-15, 21-18, 26-24

4ο σετ: 6-8, 9-16, 13-21, 18-25

Τα σετ: 1-3 (19-25, 17-25, 26-24, 18-25) σε 105'.

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 5 άσσους, 53 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 10 άσσους, 65 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Όλους 17 (15/32 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ.-12% άριστες), Πολυνοπούλου 7 (5/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μερτέκη 5 (4/26 επ., 1 άσσος, 29% υπ.-00% άριστες), Ξανθοπούλου 2 (1/7 επ., 1 άσσος), Κοκκότη 3 (3/8 επ.), Ζαντοροϊνάι 25 (23/51 επ., 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 46% υπ.-15% άριστες), Λεοντζίνη (λ), Τόλιου, Γζουντέλη 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 100% υπ.-60% άριστες), Λαμπριανίδου 1 (1/1 επ.).

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 24 (21/42 επ., 3 άσσοι), Τοντάι 9 (7/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σίζαρ 14 (13/31 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ.-12% άριστες), Κότσιτς 11 (8/11 επ., 3 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 5 (0/3 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπάκα 18 (16/38 επ., 2 άσσοι, 44% υπ.-28% άριστες), / Καραμπάση (λ, 50% υπ.-14% άριστες), Θεοδοσίου.

Στο ρελαντί ο Παναθηναϊκός στη Νέα Ερυθραία

Χωρίς να ανεβάσει υψηλούς ρυθμούς ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη-πρόκριση επί των Αμαζόνων στην Νέα Ερυθραία με 3-0 σετ.

Ο πρωτοπόρος στη Volley League γυναικών έπαιξε όσο χρειάστηκε για να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του κυπέλλου γυναικών. Οι Αμαζόνες έκαναν την προσπάθειά τους, κυρίως στο πρώτο σετ όμως το τριφύλλι έδειξε την ποιότητά του στα κρίσιμα σημεία.

Στο πρώτο σετ οι Αμαζόνες με σερί 4-0 προηγήθηκαν με 9-7 και με άσσο της Παπακωνσταντίνου ξέφυγαν με +3 914-11). Ο Παναθηναϊκός με την Λαμπκόφσκα που πέρασε ως αλλαγή πέρασε μπροστά με 17-18, αλλά οι Αμαζόνες επέστρεψαν εκ νέου και με μπλοκ της Μπαχλάβα ισοφάρισαν σε 21-21. Με στοπ της Παπαγεωργίου έγινε το 21-24, η Παπακωνσταντίνου μείωσε σε 22-24 αλλά έχασε το σερβίς για το 22-25.

Στο δεύτερο σετ οι Αμαζόνες προηγήθηκαν νωρίς με 5-3 αλλά οι πράσινες με άσσο της Κωνσταντίνου και μπλοκ της Παπαγεωργίου ξέφυγαν με +3 (5-8). Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο του σετ, δεν απειλήθηκε από τις γηπεδούχες και η Χατζηευστρατιάδου έκανε το 19-25.

Το τρίτο σετ ήταν μονόλογος του Παναθηναϊκού, απέκτησε από νωρίς κεφάλι στο σκορ και έφτασε εύκολα στο 11-25.

Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Ζαρμπίνης, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 18-21, 22-25

2ο σετ: 5-8, 13-16, 17-21, 19-25

3ο σετ: 4-8, 6-16, 9-21, 11-25

*Οι πόντοι των Αμαζόνων προήλθαν από 1 άσσο, 38 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 46 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 19-25, 11-25) σε 70'

Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ (Δημήτρης Μαρκάκης): Θεοδωράκη, Κομίνη 14 (14/33 επ., 48% υπ. - 40% άριστες), Μπαχλαβα 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 26% άριστες), Νταφοπούλου 8 (8/20 επ.), Θάνου 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Παπακωνσταντίνου 6 (5/13 επ., 1 άσσος) / Τζαφέρη (λ, 50% υπ. - 31% άριστες), Μπελενιώτη, Ντιγριντάκη 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Λιακοπούλου, Μπενέζη, Σφιχτη 1 (1/3 επ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Γουάιτ 14 (14/21 επ., 68% υπ. - 37% άριστες), Τάνη 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ράπτη 3 (3/11 επ., 38% υπ. - 25% άριστες), Παπαγεωργίου 13 (7/10 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κωνσταντίνου 13 (11/17 επ., 2 άσσοι) / Αντωνακάκη (λ, 53% υπ. - 26% άριστες), Γιώτα, Μπένετ 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσσος), Λαμπκόφσκα 3 (3/5 επ.).

Παρθενική πρόκριση ο Μίλων στην οκτάδα

Στα προημιτελικά του κυπέλλου γυναικών προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Μίλων, ο οποίος έφυγε νικητής από τα Ιλίσια με 3-1 σετ επί του Ηλυσιακού.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης με πίεση στο σερβίς, καλά στημένο μπλοκ και σωστές επιλογές στην επίθεση πήρε τη νίκη και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην οκτάδα του θεσμού. Ο Ηλυσιακός αν και μείωσε σε 1-2 σετ δεν είχε συνέχεια και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο πρωτάθλημα και στο κυνήγι της παραμονής.

Στο πρώτο σετ το 6-6 έγινε 6-9 με επίθεση της Αργυρίου και από εκείνο το σημείο και μετά ο Μίλωνας αποκτούσε διαφορά ασφαλείας. Με άσσο της Σαλκούτε το σκορ έγινε 13-22 για να τελειώσει το σετ η Σάρις για το 17-25.

Στο δεύτερο σετ ο Μίλωνας ξέφυγε από νωρίς χάρη στα σερβίς της Σεγκόβια (1-7) και η ίδια με επίθεση διπλασίασε τα σετ για την ομάδα της για το 14-25.

Στο τρίτο σετ ο Ηλυσιακός έβγαλε αντίδραση όταν βρέθηκε πίσω με 15-18 και 18-20. Με άσσο της Μητακίδου και μπλοκ της Παπαϊωάννου προηγήθηκε με 21-20, η Ελληνίδα κεντρική έδωσε δύο σετ μπολ στην ομάδα της (24-22) για να ακολουθήσει άστοχη επίθεση της Σεγκόβια για το 25-22.

Με σέρβερ την Σκουλούδη ο Μίλωνας ξεκίνησε με 0-7 σερί στο τέταρτο σετ και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό για το τελικό 08-25.

Διαιτητές: Οικονομοπούλου, Καπότης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Τουλής, Κουρτεσιώτης, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 17-25

2ο σετ: 2-8, 3-16, 7-21, 14-25

3ο σετ: 8-5, 14-16, 21-20, 25-22

4ο σετ: 1-8, 4-16, 8-21, 8-25

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 6 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 9 άσσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (17-25, 14-25, 25-22, 08-25) σε 93'

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 17 (16/49 επ., 1 άσσος, 54% υπ. - 27% άριστες), Παπαϊωάννου 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ), Αγγελοπούλου 10 (7/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκέκοβιτς 6 (5/23 επ., 1 μπλοκ, 32% υπ. - 20% άριστες), Μητακίδου 8 (3/16 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σακκά Σ. 1 (1 άσσος) / Σακκά Κ. (λ, 50% υπ. - 38% άριστες), Τσιάκου, Σουφλέρη, Κορνακιά.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 10 (7/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάρις 18 (17/43 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 23% άριστες), Σαλκούτε 20 (17/40 επ., 3 άσσοι, 43% υπ. - 29% άριστες), Πήττα 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Αργυρίου 10 (6/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 4 (4/5 επ.) / Χάνα (λ, 88% υπ. - 88% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Λεονταρίδου, Χατζηγρηγορίου, Σκουλούδη 5 (1/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαφειρίου 4 (3/5 επ., 1 άσσος).



