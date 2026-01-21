O Ολυμπιακός πέρασε με άνεση το εμπόδιο του ΟΦΗ, συνεχίζει στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να προβληματιστεί ιδιαίτερα από το ΟΦΗ και με 3-1 σετ πέρασε στην οκτάδα του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.

Ο Ολυμπιακός παίζοντας όσο χρειαζόταν, επικράτησε στην Κρήτη του ΟΦΗ με 3-1 σετ και εξασφάλισε το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες του Kυπέλλου βόλεϊ γυναικών.

Οι κρητικές που έδωσαν τον μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία τους θα έχουν να λένε ότι δυσκόλεψαν τον πρωταθλητή Ελλάδας και μάλιστα πήραν το τρίτο σετ με εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ξεκούρασε αρκετές αθλήτριες που έχουν τραβήξει το... κουπί μέχρι στιγμής στη σεζόν και μοίρασε το χρόνο συμμετοχής.

Ο ΟΦΗ πάλεψε τον αγώνα και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο πρωτάθλημα της Pre League που διεκδικεί με αξιώσεις την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Στο πρώτο σετ με μπλοκ της Τερζόγλου ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +6 (6-12), η Κόνεο ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (11-21), για να διαμορφώσει η ίδια το 13-25 για το 0-1.

Στο δεύτερο σετ με πρωταγωνίστρια την Τερζόγλου ο Ολυμπιακός από 11-13 έκανε το 11-16, με την Αμπντεραχίμ να ανεβάζει και άλλο τη διαφορά με άσσο (12-19). Η Εμμανουηλίδου με μπλοκ έκανε το 16-25 για το 0-2 σετ.

Στο τρίτο σετ ο ΟΦΗ με την Γκουασταβίνο να κάνει τη ζημιά σε σερβίς και μπλοκ το σκορ έγινε 8-4. Οι Κρητικές με πίεση στο σερβίς και άσσους από Καλαποδά, Κοντούδη ξέφυγαν με 17-9, ενώ με δύο συνεχόμενες επιθέσεις από τη Μανάι η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό (22-12). Με μπλοκ της Πρινιωτάκη έγινε το 25-14 και ο ΟΦΗ μείωσε σε 1-2 σετ.

Στο τέταρτο σετ με άσσο της Τερζόγλου και μπλοκ της Εμμανουηλίδου έγινε το 3-8. Με συνεχόμενα μπλοκ της Γκουασταβίνο και δύο επιθέσεις της Μανάι μετέτρεψαν το 6-13 σε 10-13, ωστόσο οι ερυθρόλευκες δεν έχασαν τον έλεγχο του σετ και η Οικονομίδου τελείωσε τον αγώνα για το τελικό 19-25.

Διαιτητές: Κόκκας, Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Γραμματεία: Παπαδάκη Ανθ..

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 8-16, 11-21, 13-25

2ο σετ: 8-7, 11-16, 13-21, 16-25

3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-12, 25-14

4ο σετ: 3-8, 11-16, 16-21, 19-25

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 7 άσσους, 31 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 12 άσσους, 44 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (13-25, 16-25, 25-14, 19-25) σε 84'

Ο.Φ.Η. (Νίκος Προύφας): Γκουασταβίνο 11 (4/8 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Μανάι 9 (9/32 επ., 35% υπ. - 20% άριστες), Πρινιωτάκη 11 (8/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 23% υπ. - 8% άριστες), Κοντούδη 2 (2 άσσοι), Τσιτσιπλάμη 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Καλαποδά 7 (5/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Ρουμπάκη (λ, 37% υπ. - 37% άριστες), Κοζωνάκη, Καλουτσάκη, Χριστοδούλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 10 (5/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Οικονομίδου 11 (9/21 επ., 2 άσσοι), Τερζόγλου 14 (7/11 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (10/28 επ., 4 άσσοι, 68% υπ. - 52% άριστες), Κόνεο 12 (10/22 επ., 2 μπλοκ, 47% υπ. - 40% άριστες), Ντι Ιούλιο 7 (2/4 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 57% υπ. - 50% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Καρκάσες 1 (1/6 επ., 22% υπ. - 11% άριστες).

