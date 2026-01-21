Άνετη πρόκριση η ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου γυναικών

Η ΑΕΚ πέρασε άνετα από την έδρα του Φοίνικα Αλεξανδρούπολης με 3-0 σετ κι επέστρεψε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.

Με τον κόσμο της να δίνει δυναμικό «παρών» στο κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» η ΑΕΚ επιβεβαίωσε το τίτλο του φαβορί απέναντι στον Φοίνικα Αλεξανδρούπολης, τον οποίο νίκησε με 3-0 σετ για να προκριθεί στα προημιτελικά του κυπέλλου στο βόλεϊ γυναικών.

Η Ένωση επιστρέφει στην οκτάδα του κυπέλλου μετά από ένα χρόνο απουσίας, καθώς πέρυσι αποκλείστηκε από τη φάση των «16» από τον Πανιώνιο. Ο Φοίνικας Αλεξανδρούπολης είχε την ευκαιρία να παίξει με μία ιστορική ομάδα που είναι δύο κατηγορίες πιο πάνω και απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος στην Β' Ζώνη της Α2 γυναικών.

Η ΑΕΚ από την αρχή του πρώτου σετ άρχισε να παίρνει διαφορά η οποία συνεχώς αυξανόταν. Η Μήλου έκανε το 9-18, ο Φοίνικας Αλεξανδρούπολης με τη Σακιζλή έκανε το 15-23 αλλά η Ένωση με μπλοκ από τις Πατουχέα και Μήλιου έκανε το 15-25.

Στο δεύτερο σετ η ΑΕΚ με τα σερβίς της Κυπαρίσση ξέφυγε από νωρίς με 1-10, για να κάνει εύκολα το 0-2 σετ με 8-25 με επίθεση της Ντιουφ.

Στο τρίτο σετ το 5-11 της ΑΕΚ έγινε 9-11 με την Γούιλιαμς να μειώνει για τον Φοίνικα. Η ομάδα της Αλεξανδρούπολης πάλεψε το σετ, ήταν κοντά στο σκορ όμως η Ένωση είχε τις λύσεις για να φτάσει στο 17-25 για το τελικό 0-3 σετ.

Διαιτητές: Τονονίδης, Σκαρλατούδη, Γραμματεία: Βαλκάνη.

Τα σετ: 0-3 (15-25, 08-25, 17-25) σε 60'

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δημήτρης Τσουλκανάκης): Μάρκουλη, Νταντούλα, Γουίλιαμς, Μάρτση, Παπαβασιλείου, Σακιζλή / Γρηγοριάδη (λ), Κάλφα (λ), Τσακιργιάννη Β., Τσακιργιάννη Ι., Καρατζάλη, Δρίγγα, Βελεσιώτη.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα, Κυπαρίσση, Μήλιου, Γιουζγκέντς, Ντιουφ, Σέτναν / Ξηντάρα (λ), Πατουχέα.

Εύκολη πρόκριση και ο ΖΑΟΝ

Ο ΖΑΟΝ πέρασε νικηφόρα από τα Κύμινα, όπου λύγισε την αντίσταση των μαχητικών Μακεδόνων και προκρίθηκε στους 8 του Κυπέλλου.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που αγωνίζεται στην Α2, παρά τη διαφορά δύο κατηγοριών στάθηκε αξιοπρεπέστατα, ενώ πρόσωπο του αγώνα ήταν η Ευφροσύνη Αλεξάκου η οποία επέστρεψε ως αντίπαλος της ομάδας με την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία το 2014.

Στο πρώτο σετ ο ΖΑΟΝ ξέφυγε γρήγορα με 1-4, 5-9 και έφτασε στο 6-14 που έγινε 11-14 (με τρομερά σερβίς Γιοβανέκου) και 15-17, για να απαντήσουν οι φιλοξενούμενες με επιμέρους σκορ 2-8 για το 17-25.

Στις αρχές του Β' σετ οι Μακεδόνες προηγήθηκαν 7-2, αλλά μετά το τάιμ άουτ ο ΖΑΟΝ άλλαξε εικόνα ισοφαρίζοντας 7-7 και λίγο αργότερα το 9-9 έγινε 10-15. Η διαφορά έμεινε σ' αυτά τα επίπεδα μέχρι το 13-17 για να ξεφύγει κι άλλο ο ΖΑΟΝ (16-23) φτάνοντας και πάλι στο 17-25.

Στο τρίτο σετ ο ΖΑΟΝ ξέφυγε πολύ γρήγορα (1-7) και παρόλο που οι Μακεδόνες μείωσαν (4-7) άνοιξε και πάλι τη διαφορά (5-14) και έφτασε άνετα στη νίκη.

Τα σετ: 17-25, 17-25, 16-25

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΞΙΟΥ (Χρήστος Ντινόπουλος): Πανούση, Γιοβανέκου, Τσακιρίδου, Γκίκα, Μαργαριτοπούλου, Μουρατίδου / Κοντογιάννογλου (λ), Δίπλα (λ), Μπάρη, Ντιαθ Λουίς Καβαλιαράκη, Κελπέκη, Μητροπούλου

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Κοβαλέφσκα, Ζιώγα, Τικμανίδου, Αλεξάκου, Γράβαρη, Κασδοβασίλη / Μπελιά (λ), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Νικόλοβα, Μπλιάτσου