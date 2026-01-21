Ο Πανιώνιος το πρώτο εισιτήριο στα προημιτελικά του Κυπέλλου γυναικών

Ο Πανιώνιος νικώντας εκτός έδρας τη Θέτιδα Βούλας με 3-0 σετ, έγινε η πρώτη ομάδα που περνά στην προημιτελικά φάση του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών

O Πανιώνιος έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου στο βόλεϊ γυναικών, καθώς οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν στη Βούλα με 3-0 σετ της Θέτιδας και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην οκτάδα του κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν (πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό) και θα περιμένει την κλήρωση της Δευτέρας (26/1, 11.00) για να μάθει τον επόμενο αντίπαλό της.

Η Θέτις πάλεψε τον αγώνα όμως δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στη Volley League γυναικών.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες βρισκόντουσαν κοντά στο σκορ μέχρι το 12-12. Ο άσσος της Ραχίμοβα και το λάθος της Πάλαγκ έδωσε προβάδισμα τριών πόντων στον Πανιώνιο (12-15). Η Πάλαγκ μείωσε σε 13-15 για να ακολουθήσει σερί 0-5 των κυανέρθων με την Ριστίσεβιτς στη γραμμή των εννέα μέτρων (13-20). Η Θέτις έκανε την αντεπίθεσή της με τη Νικολογιάννη να κάνει τη διαφορά στην επίθεση (16-20), ωστόσο ο Πανιώνιος διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος για το 19-25.

Στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος με άσσο της Ραχίμοβα προηγήθηκε με 1-5 αλλά η Βλαχάκη μείωσε σε 4-5. Με καλά στημένο μπλοκ οι αθλήτριες του Ντράγκαν Νέσιτς απέκτησαν προβάδισμα (5-11) που συνεχώς αυξανόταν και με στοπ της Νομικού έφτασε και σε διψήφια διαφορά (10-20). Το σετ τελείωσε με 14-25 μετά από πέρασμα της Στογιλίκοβιτς.

Το τρίτο σετ ήταν και το πιο ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στο σκορ και τη Θέτιδα να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (13-11). Ο Πανιώνιος πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με 18-19 με επίθεση της Ριστίσεβιτς και η Ραχίμοβα έκανε το 18-20. Ο άσσος της Αζέρας διαγώνιας έδωσε προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα της (19-22), με την Πάλαγκ να μειώνει στον πόντο (21-22). Η Ραχίμοβα έκανε τη διαφορά στο φινάλε και με δύο συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 22-25.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Πολάτος, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 13-16, 16-21, 19-25

2ο σετ: 4-8, 6-16, 10-21, 14-25

3ο σετ: 8-6, 16-15, 19-21, 22-25

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 2 άσσους, 34 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (19-25, 14-25, 22-25) σε 79'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 4 (2/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σταυρινίδη 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Ούτερμπακ 1 (1/11 επ.), Πάλαγκ 7 (7/15 επ., 25% υπ. - 17% άριστες), Νικολογιάννη 14 (14/31 επ., 56% υπ. - 24% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 47% υπ. - 20% άριστες), Κοντονή (λ), Γκιαούρη 2 (2/4 επ.), Βλαχάκη 8 (7/23 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 21% άριστες), Γαροφαλάκη.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 12 (11/25 επ., 1 μπλοκ), Νομικού 8 (1/7 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 13 (10/25 επ., 3 μπλοκ, 67% υπ. - 28% άριστες), Ραχίμοβα 20 (16/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 69% υπ. - 44% άριστες), Κακουράτου (λ).



