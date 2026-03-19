Ο Φλοίσβος έγραψε ιστορία παίρνοντας την πρόκριση για τον πρώτο τελικό της ιστορίας του επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-2 ενώ ήταν πίσω με 2-0. Παρασκευή στις 21:30 ο τελικός με Παναθηναϊκό. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ.

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει φέτος, ο Φλοίσβος με μια επική ανατροπή επικράτησε με 3-2 (20-25, 24-26, 28-26, 25-23, 15-10) του Πανιωνίου και προκρίθηκε για πρώτη φοράς στον τελικό.

Ένας τελικός που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 21:30 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου.

Άντεξε το σοκ με τον τραυματισμό του Μπίσετ και έκανε το 1-0 ο Πανιώνιος

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο καθώς μόλις στο 5-5 όλοι στο γήπεδο… πάγωσαν με τον τραυματισμό του Μπίσετ. Ο κεντρικός του Πανιωνίου χτύπησε στον αστράγαλο και σφάδαζε από τον πόνο με τον Δανιήλ να παίρνει τη θέση του.

Παρά το σοκ με τον τραυματισμό του συμπαίκτη τους, οι τυπικά φιλοξενούμενοι και ουσιαστικά γηπεδούχοι λόγω του κόσμου τους, συνέχισαν ακόμα πιο δυνατά και με όπλο το σερβίς και το μπλοκ πήραν μια μεγάλη διαφορά την οποία και κράτησαν με σχετική ευκολία κάνοντας το 20-25 και το 0-1. Στο διάστημα αυτό ο Φλοίσβος δεν μπορούσε να βρει τις απαντήσεις και έτσι οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν.

Φοβερό σετ και 0-2

Το δεύτερο σετ ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχουμε δει ως τώρα στην Λάρισα βάζοντας μέσα και τον πρώτο ημιτελικό. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο και καμία δεν μπορούσε να ξεφύγει και μάλιστα χωρίς να γίνονται λάθη. Στο 20-20 ο Φλοίσβος έκανε το 22-20 και έδειξε έτοιμος να ισοφαρίσει.

Ο Πανιώνιος αντέδρασε και με ένα 4-0 πήρε αυτός μεγάλο προβάδισμα, με τρία συνεχόμενα μπλοκ στον Βαν Γκάρντερεν. Ο Ολλανδός απάντησε με άσο μετά την επίθεση του Παπαδόπουλου και ισοφάρισε και το ντέρμπι συνεχίστηκε με τον Μπούσα να το καθαρίζει κάνοντας το 24-26 με κόντρα επίθεση και το 0-2 για τον Πανιώνιο.

Ματσάρα για το 2-1

Αν λέγαμε πως το δεύτερο σετ ήταν εξαιρετικό, το τρίτο ήταν εντυπωσιακό. Πραγματικά και οι δύο ομάδες μας προσέφεραν θέαμα υψηλού επιπέδου με την μία να μην αφήνει την άλλη να πάρει την διαφορά. Και οι δύο έβγαζαν εξαιρετικές άμυνες και ήταν συνεχώς πόντο πόντο, χωρίς καμία να μπορεί να πάρει μια διαφορά ασφαλείας.

Οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν το 21-18, ωστόσο ο Μπούσα με τρεις συνεχόμενους άσους έδωσε προβάδισμα στον Πανιώνιο με 21-22. Το ντέρμπι συνεχίστηκε με τον Βαν Γκάρντερεν να παίρνει όλους του πόντους του Φλοίσβου και με άσο μάλιστα να κάνει το 28-26 μειώνοντας σε 2-1.

Το υπερθέαμα συνεχίστηκε και 2-2 ο Φλοίσβος

Ο σπουδαίος αυτός ημιτελικός συνεχίστηκε και στο τέταρτο σετ, όπου και πάλι οι δύο ομάδες μας προσέφεραν φοβερό θέαμα. Με ελάχιστα λάθη όταν η μία έπαιρνε μια διαφορά δύο ή τριών πόντων ή άλλη το γύριζε άμεσα και έμπαινε στο παιχνίδι. Έτσι φτάσαμε στο 23-23 με τον Καπετανίδη να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του και τον Μπούσα με λάθος επίθεση να κάνει το 25-23 και το 2-2 για τους τυπικά γηπεδούχους στέλνοντας έτσι το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Ολική ανατροπή και μεγάλη πρόκριση για τον Φλοίσβο

Έχοντας γυρίσει το παιχνίδι από 0-2 σε 2-2, ο Φλοίσβος είχε την ψυχολογία υπέρ του στο τάι μπρέικ. Αυτό φάνηκε στο τάραφλεξ με τους τυπικά γηπεδούχους να παίρνουν από νωρίς την διαφορά, να την κρατάνε ως το τέλος και επικρατώντας με 15-10 να παίρνουν την τεράστια πρόκριση για τον τελικό.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (20-25, 24-26, 28-26, 25-23, 15-10)

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 6 άσους, 72 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 8 άσους, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων



ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 9 (6/10 επ., 3 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 32 (29/59 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 8 (7/12 επ., 1 άσος), Καπετανίδης 12 (11/24 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 21% άριστες), Αρμενάκης 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 1 (1/5 επ.) / Σωνάκης (λ., 70% υπ. – 34% άριστες), Κόβαρ 3 (1/8 επ., 21% υπ. – 14% άριστες), Μελλές 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος Η. 16 (15/33 επ., 1 μπλοκ)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ψάρρας): Μπούσα 33 (24/55 επ., 5 άσοι, 4 μπλοκ), Τίελ 1 (1/3 επ.), Μπίσετ, Κάτιτς 9 (8/28 επ., 1 μπλοκ, 70% υπ. – 40% άριστες), Μπαρμπούνης 19 (17/39 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 49% υπ. – 26% άριστες), Μπάσης 5 (2/6 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ., 63% υπ. – 50% άριστες), Δρογκάρης, Χατζηνικολάου, Δανιήλ 9 (7/12 επ., 2 μπλοκ)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Πέμπτη 19/3

Α΄ Ημιτελικός: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-3 (13-25, 18-25, 16-25)

Β’ Ημιτελικός: Φλοίσβος – Πανιώνιος 3-2 (20-25, 24-26, 28-26, 25-23, 15-10)

Παρασκευή 20/3

ΤΕΛΙΚΟΣ: Παναθηναϊκός – Φλοίσβος (21:30)

