Φλοίσβος - Πανιώνιος: «Πάγωσαν» άπαντες με τον τραυματισμό του Μπίσετ
Ο κεντρικός του Πανιωνίου χτύπησε στην διάρκεια του αγώνα με τον Φλοίσβο προκαλώντας την ανησυχία και την στεναχώρια όλων.
Την... παγωμάρα όλων όσων ήταν στο γήπεδο προκάλεσε ο τραυματισμός του Μπίσετ. Ο κεντρικός του Πανιωνίου βρέθηκε στο έδαφος με τραυματισμό στο πόδι του και αμέσως έπεσε πάνω του όλο το επιτελείο της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Χαρακτηριστικό ήταν πώς οι συμπαίκτες του κέρδισαν πόντο στον ημιτελικό με τον Φλοίσβο και δεν είχαν καν διάθεση να πανηγυρίσουν. Δείτε το σχετικό βίντεο.
