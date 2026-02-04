Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΟΦΗ πέρασε από το Βραχάτι επικρατώντας με 3-0 του Παμβοχαϊκού και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Η ομάδα της Κρήτης έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή της σε Final 4 Κυπέλλου, μετά την παρθενική της συμμετοχή πέρσι στην Άρτα.

Ο Παμβοχαϊκός, μοναδικός εκπρόσωπος της Α2 που έφτασε τόσο μακριά στη διοργάνωση του Κυπέλλου, παρά τη διαφορά δύο κατηγοριών ήταν ανταγωνιστικός στο μέτρο του δυνατού, αλλά πλέον στρέφεται στον στόχο της ανόδου στην Pre League.

Διαιτητές: Σπίνας, Κτενάς.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 14-25, 19-25)

Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός (Μιχάλης Σαρικεΐσογλου): Κάλας, Μπαρδούκας, Σαλωνίτης, Δορδοκίδης, Παπαγεωργίου, Φερέιρα / Σταμπεδάκης (λ), Πλεμμένος (λ), Σταυρόπουλος, Κοτζάι, Κεσκίνης, Τσιρώνης, Γιαννούτσος, Κλωστος

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν, Στρουκάρεβιτς, Μολίνα, Χαραλαμπίδης, Καφαντάρης, Μίτις / Συναδινός (λ), Παχιαδάκης (λ), Βλαχόπουλος, Ρουμελιωτάκης, Παπαδόσηφος, Σταθέλος