Τις εξαιρετικές φετινές εμφανίσεις συνέχισε ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-0 του Πανιωνίου και εδραιώθηκαν στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Με όπλο το σερβίς και πρωταγωνιστή και MVP αγώνα τον Σέρβο πασαδόρο Μιχάιλο Μίτιτς ο ΟΦΗ νίκησε τον Πανιώνιο 3-0 σετ σε αγώνα που άνοιξε το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Volley League.

Με το τρίποντο αυτό η ομάδα της Κρήτης πανηγύρισε την 8η νίκη σε 13 αγώνες (έχει αγώνα λιγότερο με τον ΠΑΟΚ) ανέβηκε στους 23 βαθμούς και κλείδωσε μία θέση μέσα στην πρώτη 5αδα. Αντίθετα, ο Πανιώνιος έμεινε στους 14 βαθμούς και βλέπει την Καλαμάτα, τον Φοίνικα αλλά και τον Φλοίσβο να είναι πολύ κοντά του.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Τραχαλάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Αγγελίδης, Παρατηρητής: Βλαχάκης, Επόπτες: Λινοξυλάκη, Ξυδάκης, Γραμματεία: Παπαδάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 13-16, 20-21, 27-25

2ο σετ: 8-3, 14-16, 21-19, 25-21

3ο σετ: 8-3, 16-12, 21-19, 25-20

*Oι πόντοι του Ο.Φ.Η. προήλθαν: 7 άσσοι, 46 επιθέσεις, 4 μπλοκ, 20 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. προήλθαν: 9 άσσοι, 40 επιθέσεις, 3 μπλοκ, 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (27-25, 25-21, 25-20) σε 95΄.

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 16π. (13/24επ., 3 άσσοι, 34%υπ., 22%αρ.), Στρουγκάρεβιτς 4 (4/8επ.), Μολίνα 9 (8/15επ., 1 άσσος, 67%υπ., 33%αρ.), Μιχαήλοβιτς 22 (19/30επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Σταθέλος 3 (2/5επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 3 (1/2επ., 2 μπλοκ) / Συναδινός (λ. – 33%υπ., 33%αρ.), Παχιαδάκης (λ. – 75%υπ., 50%αρ.), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 20π. (16/30επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Τιέλ 1 (1/3επ.), Μπίσετ 4 (3/4επ., 1 μπλοκ), Αντράντε 8 (7/20επ., 1 άσσος, 67%υπ., 42%αρ.), Μπαρμπούνης 7 (6/15επ., 1 άσσος, 46%υπ., 18%αρ.), Μπάσης 6 (2/5επ., 4 άσσοι) / Γκούζντα (λ. – 58%υπ., 32%αρ.), Δρογκάρης, Παλέντζας, Χατζηαντωνίου 2 (2/3επ., 25%υπ.), Δανιήλ 4 (3/4επ., 1 μπλοκ).

MVP ο Μιχάιλο Μίτιτς

O Σέρβος πασαδόρος Μιχάιλο Μίτιτς αναδείχτηκε MVP της νίκης του ΟΦΗ επί του Πανιωνίου με 3-0 σετ. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος του ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης.

Ο MVP του αγώνα Mιχάιλο Μίτιτς δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε. Την θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Δεν παίξαμε τόσο καλά όσο θέλαμε, αλλά και ο αντίπαλος, είναι μια καλή ομάδα. Μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε πολύ καλά για μας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Να μείνουμε υγιείς. Είμαστε αισιόδοξοι. Εχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά πέλον πηγαίνουμε χωρίς άγχος σε αυτά τα παιχνίδια και ότι έρθει θα είναι καλό. Εύχομαι το βραβείο του MVP να μην μου το κλέψουν ξανά. το προηγούμενο δυστυχώς μου το έκλεψαν. Είναι ένα βραβείο για όλη την ομάδα. Το κερδισα, επειδή η ομάδα έκανε καλή δουλειά για μένα».

Ο προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη νίκη και το 3-0, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν κοντά μας, τώρα έχουμε ξεφύγει λίγο. Δεν παίξαμε το τέλειο παιχνίδι. Εχουμε παιξει και καλύτερα. Αλλά απο τη στιγμή που κερδίζεις 3-0, πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Η συνέχεια για μας είναι να κερσίζουμε το κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Τώρα το που θα κάτσει η μπίλια, θα εξαρτηθεί απο το τι θα κάνουν και οι αντίπαλοι. Εμείς προσπαθούμε να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι».

Ο προπονητής του Πανιωνίου Αργύρης Ψάρρας δήλωσε: «Οπως πάντα τα παιχνίδια μεταξύ ΟΦΗ και Πανιωνίου, είναι ωραία παιχνίδια. Δεν τα καταφέραμε. Θα μπορούσαμε στο πρώτο σετ να το χειριστούμε διαφορετικά. Μπήκαμε πολύ καλά στο πρώτο σετ, είχαμε πολύ καλό σέρβις. Ξέραμε ότι πρέπει να πιέσουμε στο σέρβις, για να έχουμε τύχη. Χάσαμε κάποια ανεξήγητα σαιντ άουτ και ο ΟΦΗ επέστρεψε. Ξέρουμε ότι έχει πολύ καλούς σέρβερ, όπως ο Μιχαίλοβιτς και ο Μολίνα και δυσκολευθήκαμε. Στο δεύτερο σετ ο ΟΦΗ μπήκε πολύ καλύτερα. Και εδώ τη διαφορά έκανε το σερβίς. Στο τρίτο σετ προσπαθήσαμε, αλλά και πάλι ο Μιχαίλοβιτς με 3 άσσους στο τέλος τελείωσε το σετ και το παιχνίδι».