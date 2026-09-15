Ακόμα μία μαγική παράσταση από την Εθνική μας ομάδα με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να νικάει με 3-1 την Σουηδία, να εξασφαλίζει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό την συμμετοχή στο Παγκόσμιο και να είναι μια ανάσα από τους «16» του Eurovolley.

Οι μαγικές εμφανίσεις της Εθνικής ομάδας ανδρών στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συνεχίστηκαν και κόντρα στην Σουηδία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20) και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, έχοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Πολωνία.

Η Εθνική για να προκριθεί στους «16» θέλει όχι τη νίκη επί της Σλοβακίας την τελευταία αγωνιστική, αλλά να πάρει έστω δύο σετ, αν και μπορεί να μην χρειαστεί καν. Αν δηλαδή αύριο Τετάρτη η Σουηδία νικήσει την Σλοβακία ό,τι και να γίνει στο τελευταίο ματς η Εθνική θα έχει προκριθεί.

Αν η Σλοβακία νικήσει την Σουηδία και εμείς χάσουμε με 3-2 περνάμε γιατί θα έχουμε από δύο νίκες, αλλά περισσότερους βαθμούς με το 3-2. Αν πάλι χάσουμε με 3-0 ή 3-1 θα μιλήσουν τα σετ. Αν κερδίσουμε βέβαια η πρόκριση είναι δεδομένη.

Άντεξε στην πίεση και έκανε το 1-0 η Εθνική

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο η Εθνική κυριάρχησε και ας μην φάνηκε αυτό το τέλος του. Οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη ήταν συνεχώς μπροστά, αλλά όταν έπαιρναν μια διαφορά που έφτασε και τους 5 πόντους, οι Σουηδοί με τα μπλοκ έφταναν σε απόσταση βολής.

Αυτό έγινε και στο 21-17, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να μειώνουν άμεσα στους δύο. Η Ελλάδα έκανε το 24-21, αλλά και πάλι οι Σουηδοί κατάφεραν να κάνουν το 24-23, όμως με λάθος σερβίς τους έγινε και το 25-23 και το 1-0 για την Εθνική.

Και πάλι στα δύσκολα μίλησε η ποιότητα

Και το δεύτερο σετ σε μεγάλο βαθμό ήταν σαν το πρώτο αν και αρχικά οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 11-11. Στο σημείο εκείνο η Εθνική πήρε ένα γρήγορα προβάδισμα δύο πόντων, με την Σουηδία να ισοφαρίζει. Η Ελλάδα όμως με πολύ καλό μπλοκ και σερβίς έφτασε στο 17-13 δείχνοντας έτοιμη για άνετο 2-0.

Για ακόμα μία φορά όμως οι Σουηδοί αντέδρασαν και έφτασαν να μειώσουν στον πόντο (20-19). Αυτή την φορά ωστόσο οι διεθνείς μας δεν είχαν όρεξη να το κάνουν ντέρμπι όπως το πρώτο και έφτασαν με το άνετο 25-21 στο 2-0.

Η κούραση φάνηκε και το σετ χάθηκε άνετα

Στο τρίτο και δυστυχώς όχι τελευταίο σετ, η Εθνική μπήκε εντελώς αλλαγμένη και με την κούραση να έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να βρει λύσεις απέναντι σε μια αλάνθαστη Σουηδία.

Οι Σουηδοί όντως σε όλο το σετ δεν έκαναν το παραμικρό λάθος και παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο μπήκαν εξαιρετικά, πήραν από νωρίς μια διαφορά, την κράτησαν με χαρακτηριστική άνεση και επικρατώντας με 25-17 μείωσαν σε 2-1.

Και πώς να το χάσεις μωρή Ελλαδάρα!

Στο τέταρτο και τελευταίο όπ0ως εξελίχθηκε σετ, η Σουηδία προσπάθησε και πάλι να πάρει προβάδισμα, αλλά αυτή την φορά η Εθνική δεν την άφησε να το κάνει. Έτσι οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι και το 16-16.

Στο σημείο εκείνο ο Μάρκου από το σερβίς και με επιθέσεις βοήθησε στο να γίνει ένα 3-0 σερί και ουσιαστικά όλα τελείωσαν. Η Ελλάδα κράτησε αυτό το πολύτιμο προβάδισμα και πήρε την μεγάλη νίκη επικρατώντας με 25-20. Μια νίκη που την βάζει με το ενάμιση πόδι στους «16» και κυρίως την φέρνει μια ανάσα από το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ης Πολωνίας.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20)

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσους, 60 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ της Σουηδίας από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 12 (9/15 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 4 (2/15 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 60% υπ. – 48% άριστες), Μούχλιας Δ. 20 (18/34 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ράπτης 15 (14/31 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 41% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ., 68% υπ. – 45% άριστες), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ. 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ, 86% υπ. – 57% άριστες), Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Μάρκου 8 (5/13 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Τζιάβρας (λ.)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γκίντο Φερμούλεν): Έκμαν 10 (7/8 επ., 3 μπλοκ), Μπρινκ, Έκστραντ 9 (7/19 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 38% υπ. – 25% άριστες), Γιόχανσον 11 (7/16 επ., 4 μπλοκ), Ένλουντ 24 (20/45 επ., 4 μπλοκ), Λινκ 12 (10/20 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 61% υπ. – 39% άριστες) / Άντερσον (λ., 63% υπ. – 47% άριστες), Αλγκούλιν, Γκρουβέους 1 (1 μπλοκ), Φον Σίντοφ