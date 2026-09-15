Η Ελλάδα νίκησε τη Σουηδία με 3-1 σετ και είναι με το «ένα πόδι» στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, που διεξάγεται στην Ιταλία.

Η Εθνική ομάδα Βόλεϊ ανδρών βρίσκεται μία ανάσα από το να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ της Ιταλιας, μετά την επικράτησή της απέναντι στη Σουηδία με 3-1 σετ. Με τη μεγάλη αυτή νίκη, η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό και τη θέση της στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στη Πολωνία σε περίπου ένα χρόνο.

Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές της σπουδαίας νίκης της «γαλανόλευκης».