Ελλάδα – Σουηδία 3-1: Τα highlights της σπουδαίας νίκης της Εθνικής Βόλεϊ (Vid)
Η Εθνική ομάδα Βόλεϊ ανδρών βρίσκεται μία ανάσα από το να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ της Ιταλιας, μετά την επικράτησή της απέναντι στη Σουηδία με 3-1 σετ. Με τη μεγάλη αυτή νίκη, η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό και τη θέση της στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στη Πολωνία σε περίπου ένα χρόνο.
Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές της σπουδαίας νίκης της «γαλανόλευκης».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.