Ιταλία – Τουρκία 2-3: Μυθικές Τουρκάλες έκαναν το back to back σε έναν επικό τελικό
Σε ένα κατάμεστο Sinan Erdem Sports Hal της Κωνσταντινούπολης, η Τουρκία μετά από ένα φοβερό παιχνίδι με σπουδαίες φάσεις, κατάφερε να νικήσει την Ιταλία με 3-2 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15) και να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Με τον κόσμο να δημιουργεί απίστευτη ατμόσφαιρα για βόλεϊ γυναικών, οι Τουρκάλες έκαναν σπουδαία ανατροπή καθώς βρέθηκαν πίσω με 2-1 και έγραψαν έτσι την δική τους ιστορία στο άθλημα, δείχνοντας πως αυτή την στιγμή είναι μαζί φυσικά με τις Ιταλίδες οι καλύτερες στον κόσμο.
Ο μεγάλος τελικός ήταν και μια φοβερή μάχη ανάμεσα στις Βάργκας και Εγκόνου οι οποίες είχαν από 28 πόντους. Την διαφορά για τις νικήτριες έκανε και η Γκιουνές, όχι για τους 12 πόντους, αλλά γιατί οι 6 από αυτούς ήταν με μπλοκ.
Διακύμανση
1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-16
2ο σετ: 8-5, 16-15, 20-21, 22-25
3ο σετ: 8-2, 16-8, 21-11, 25-12
4ο σετ: 3-8, 12-16, 18-21, 21-25
5ο σετ: 4-5, 6-10, 7-12, 10-15
*Οι πόντοι της Ιταλίας προήλθαν από 56 επιθέσεις, 11 άσσους, 16 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων, ενώ της Τουρκίας προήλθαν από 57 επιθέσεις, 2 άσσους, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15 σε 122′
Ιταλία (Χούλιο Βελάσκο): Όρο 4 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 0% υπ. – 0% αρ.), Ντανέζι 10 (5/10 επ., 5 μπλοκ), Σίλα 12 (10/25 επ.,1 άσσος, 1 μπλοκ, 30% υπ. – 13% αρ.), Εγκόνου 28 (22/56 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Φαρ 10 (4/10 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αντρόποβα 16 (11/36 επ., 5 άσσοι, 44% υπ. – 22% αρ.) / Φερσίνο (λ, 53% υπ. – 18% αρ.), Κάμπι, Σπίριτο (0% υπ. – 0% αρ.), Αντίγκουε 3 (3/6 επ.), Τζιοβανίνι (67% υπ. – 67% αρ.)
Τουρκία (Ντανιέλε Σανταρέλι): Βάργκας 28 (26/61 επ., 2 μπλοκ), Μπαλαντίν 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. – 39% αρ.), Σαχίν Ε. 4 (3/8 επ., 1 άσσος, 0% υπ. – 0% αρ.), Ερντέμ 7 (5/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 100% υπ. – 100% αρ.), Γκιουνές 12 (6/13 επ., 6 μπλοκ, 100% υπ. – 100% αρ.), Αϊντίν (0/3 επ., 43% υπ. – 14% αρ.) / Όργκε λ, 43% υπ. – 30% αρ.), Σαχίν Σ. (0/1 επ., 33% υπ. – 33% αρ.), Ακαρτσεσμέ (0% υπ. – 0% αρ.), Τσεμπετσίογλου 8 (7/21 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 36% αρ.), Οζμπάι (0/1 επ.), Ερκέκ 3 (3/6 επ., 50% υπ. – 25% αρ.)
Δεύτερη διαιτητής η Κυριοπούλλου
Αξίζει να αναφερθεί πως δεύτερη διαιτητής της συνάντησης ήταν η Ελληνίδα, Λώρα Κυριοπούλου, με πρώτο τον Ελβετό, Βλαντιμίρ Σιμόνοβιτς, ενώ challenge referee ήταν ο Κώστας Βουδούρης δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως η ελληνική διαιτησία είναι από τις καλύτερες στον κόσμο.
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