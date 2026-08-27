Καραμπέτσος: «Περήφανοι για τις Εθνικές μας ομάδες»

Οι Εθνικές ομάδες Γυναικών και Ανδρών σε Eurovolley και Μεσογειακούς Αγώνες τα πηγαίνουν εξαιρετικά με τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, Γιώργο Καραμπέτσο να αναφέρει πως όλοι είναι περήφανοι γι' αυτό.

Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνουν οι Εθνικές ομάδες; Γυναικών και Ανδρών σε Eurovolley και Μεσογειακούς Αγώνες με τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, Γιώργο Καραμπέτσο να αναφέρει τα εξής: «Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες την παράλληλη παρουσία και τις εξαιρετικές εμφανίσεις των εθνικών ομάδων στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η Εθνική γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς και οι Μεσογειακές ομάδες ανδρών και γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, αποδεικνύουν με την αγωνιστική τους εικόνα, τη συνέπεια, το πάθος και τα αποτελέσματά τους ότι το ελληνικό βόλεϊ βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία.

Οι μέχρι τώρα εμφανίσεις και τα συνολικά αποτελέσματα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες ακόμη και για υπέρβαση των στόχων που είχαν τεθεί, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη δυναμική, την ποιότητα και το μέλλον των Εθνικών μας ομάδων.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πορεία της Εθνικής γυναικών, η οποία, μέσα από τη θέση της στο World Ranking, ουσιαστικά εξασφαλίζει μία ακόμη παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γεγονός που αποτελεί μεγάλη επιτυχία και επιβράβευση της συνολικής προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια.

Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες, στους αθλητές, στα τεχνικά επιτελεία και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα στις Εθνικές μας ομάδες και εργάζονται καθημερινά για την πρόοδο του ελληνικού βόλεϊ. Συνεχίζουμε με πίστη, αισιοδοξία και ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον».

Γιώργος Καραμπέτσος

Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης