Λαμπρινή Κωνσταντινίδου: «Aπογοητευμένη για την ήττα, περήφανη γιατί παλέψαμε »

Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου δήλωσε τόσο απογοητευμένη από την ήττα της Εθνικής, όσο και περήφανη για την προσπάθειά της.

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών ηττήθηκε με 3-1 από την Γαλλία και αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη.

Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, πασαδόρος της ομάδας μίλησε εκ μέρους των κοριτσιών σχετικά με τον αποκλεισμό καθώς και για όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της στην ΕΡΤ: «Για την ώρα είμαστε απογοητευμένες για την ήττα. Είμαι περήφανη γιατί παλέψαμε έως και τον τελευταίο πόντο. Νομίζω αντιμετωπίσαμε πολύ καλά μία πολύ δυνατή αντίπαλο. Αυτό που θα θυμόμαστε από το τουρνουά είναι η νίκη με το Πουέρτο Ρίκο. Ως ομάδα έχουμε πολλές νέες παίκτριες. Χρειαζόμαστε εμπειρία». Στο τέλος χαιρέτησε τον κόσμο αναφέροντας: «Είστε απίθανοι. Σας ευχαριστούμε».