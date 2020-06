Σε Αργεντινή και Βραζιλία της... μιλάνε της μπάλας και στο βόλεϊ (vid)

Η αλήθεια είναι πως όταν ακούς για Αργεντινή και Βραζιλία το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι το ποδόσφαιρο και όχι άδικα. Ωστόσο υπάρχει και το βόλεϊ, ένα άθλημα που αγαπάνε ιδιαίτερα στις χώρες αυτές και που από τότε που επιτρέπεται να ακουμπάει ένας βολεϊμπολίστας την μπάλα με τα πόδια, δείχνουν πως εκτός από βόλεϊ ξέρουν πολύ μπάλα.

Αυτό φαίνεται στο βίντεο της FIVB όπου ο Σαντιάγκο Ντανάνι και η Πάουλα Νίζετιτς και οι Μπούρζο Ρεζέντε, Γκαμπριέλα Γκιμαράες από τις Εθνικές ομάδες Ανδρών-Γυναικών των Αργεντινής, Βραζιλίας, βγάζουν εντυπωσιακές άμυνες με περίτεχνα ποδοσφαιρικά κόλπα...

JUST ASKING: SO WHO DID THE BEST FOOT SAVE

Danani

Nizetich

Bruno

Gabi @YasNizetich @brunorezende1@GuimaraesGabi10 pic.twitter.com/Ocvl2guO2M

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 11, 2020