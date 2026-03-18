Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να δώσει ένα ματς υψίστης σημασίας στο Challenge Cup με τους φίλους της ομάδας να είναι παρόντες στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας.

Λίγη ώρα πριν το πρώτο σερβίς στον δεύτερο τελικό του CEV Challenge Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλεφόλια, στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, η ατμόσφαιρα έχει... ζεσταθεί για τα καλά. Οι φίλοι των «πράσινων» γεμίζουν σιγά - σιγά τις κερκίδες αποθεώνοντας τις παίκτριες της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν το σύνολο του κόουτς Κιαπίνι κατά την είσοδό του στο τάραφλεξ για το καθιερωμένο ζέσταμα, τραγουδώντας το «χόρτο μαγικό». Παράλληλα, στο κλειστό των νοτίων προαστίων βρίσκεται ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Παύλος Παντελίδης για να παρακολουθήσει από κοντά και να στηρίξει την προσπάθεια του τμήματος του «τριφυλλιού».