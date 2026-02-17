Ξεκινώντας άσχημα ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω με 2-0 από την Άαλστ, στην συνέχεια πάλεψε για την απόλυτη ανατροπή, ισοφάρισε αλλά έχασε το πέμπτο σετ και έμεινε εκτός ημιτελικών του Challenge Cup.

Όνειρο ήταν και πάει. Ο ΠΑΟΚ έχοντας χάσει με 3-2 από την Άαλστ στο Βέλγιο ήθελε στο Παλατάκι νίκη με 3-0 ή και 3-1 για να πάρει για πρώτη φορά την πρόκριση σε ημιτελικά Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στην προκειμένη του Challlenge Cup. Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν πολύ άσχημα στο ματς και βρέθηκαν να χάνουν με 2-0, στην συνέχεια αντέδρασαν, ισοφάρισαν αλλά ηττήθηκαν στο τάι μπρέικ και αυτό το 2-3 (20-25, 21-25, 25-19, 25-23, 12-15) έδωσε την πρόκριση στους Βέλγους.

Κάκιστο ξεκίνημα και 2-0 η Άαλστ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και τα δύο πρώτα σετ που ήταν ίδια. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς, πίεσαν στα όρια του λάθους στο σερβίς και κατάφεραν να πάρουν να κάνουν και σχετικά εύκολα το 2-0. Στο διάστημα αυτό η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη δεν μπόρεσε να αντιδράσει, είχε κακό μπλοκ και με τον Γαλιώτο να μην μοιράζει καλά το παιχνίδι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

Αντέδρασε και ισοφάρισε

Μπροστά στο φάσμα όχι μόνο του αποκλεισμού αλλά και της άνετης ήττας, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και ειδικά στο τρίτο πήρε μεγάλη διαφορά από νωρίς (9-4 και 14-7). Στο σημείο εκείνο οι Βέλγοι κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και να μειώσουν σε 14-12, αλλά και πάλι οι «ασπρόμαυροι» πάτησαν το γκάζι και μείωσαν με άνεση σε 2-1.

Ντέρμπι είχαμε στο τέταρτο με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν προβάδισμα με 10-12 και τον ΠΑΟΚ με καλό σερί να παίρνει σημαντικό προβάδισμα που έφτασε και στο 22-18. Και πάλι όμως οι παίκτες του Φρανκ Ντεπέστελε δεν τα παράτησαν και ισοφάρισαν σε 22-22, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς δεν παρέδωσαν τα όπλα και έστειλαν το σετ στο τάι μπρέικ.

Έμεινε από δυνάμεις...

Στο πέμπτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, καθώς δεν υπήρξε το χρυσό, η Άαλστ προηγήθηκε με 6-8, ανέβασε την διαφορά στους 3 (7-10) και παρότι ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο (9-10) φάνηκε να μένει από δυνάμεις και να κάνουν το 12-15 παίρνοντας την μεγάλη πρόκριση.