Την ανατροπή που θα του δώσει την ιστορική πρόκριση στις 4 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup ψάχνει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην βέλγικη Άαλστ (17/2, 19.00 COSMOTE SPORT7HD).

Στον πρώτο αγώνα στο Βέλγιο ο Δικέφαλος του βορρά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 σετ και για να προκριθεί απευθείας στα ημιτελικά της διοργάνωσης χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ, ενώ σε περίπτωση νίκης με 3-2 σετ θα χρειαστεί να κατακτήσει και το χρυσό σετ. Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα αποκλειστεί.

Εφόσον καταφέρει να προκριθεί στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ θα γράψει ιστορία, καθώς στο παρελθόν δεν έχει φτάσει ξανά σε τετράδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει είτε την Σλόβαν Μπρατισλάβα από τη Σλοβακία ή την Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ. Οι αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων θα γίνουν σε διάστημα 24 ωρών, αύριο Τρίτη (17/2) και την Τετάρτη (18/2) στην Μπρατισλάβα.

Ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του έκανε κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει την PAOK Sports Arena και έβαλε γενική είσοδο 5 ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ήττα με 3-0 σετ στην έδρα του Πανιωνίου για την 15η αγωνιστική της Volley League.

Η Άαλστ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο του βελγικού πρωταθλήματος με ρεκόρ 11-7 και 35 βαθμούς, τερματίζοντας στην 5η θέση. Για την 18η και τελευταία αγωνιστική ηττήθηκε από την Μάασεϊκ εντός έδρας με 3-0 σετ.

«Περιμένω μία αντίδραση από την ομάδα. Παίζουμε στην έδρα μας και έχουμε δείξει ότι, όταν καίει η μπάλα, όπως θα συμβεί στον αγώνα με την Άαλστ οι παίκτες που διαθέτουμε έχουν προσωπικότητα και θα το αποδείξουν μπροστά στον κόσμο μας. Δεν θα είναι εύκολο, καθώς έχουμε την πίεση του αποτελέσματος. Αν μπούμε δυνατά από το πρώτο σετ, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Ο αγώνας θα κριθεί στο side out μας και αυτό είναι το κλειδί, αλλά και στη διάθεσή μας για άμυνα. Με όλα αυτά τα παιχνίδια που δίνουμε, έχουμε πέσει σε αυτό το κομμάτι, στο μπλοκ-άμυνα. Πάνω απ’ όλα, όμως, με ενδιαφέρει η υποδοχή και το side out», δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ρουμάνος Τζορτζ Γκραντινάρου και η Τουρκάλα Εμπρού Καγιά.