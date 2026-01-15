Ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Challenge Cup και αν κερδίσουν Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπιάδα Νεάπολης αντίστοιχα θα βρεθούν αντιμέτωποι στα ημιτελικά.

Η εξαιρετική πορεία των δύο ελληνικών ομάδων μας στο Challenge Cup Γυναικών συνεχίζεται. Ο Πανιώνιος επικρατώντας με 3-0 της Εσκίμο και στο «Ανδρέας Βαρίκας» προκρίθηκε στα προημιτελικά, στην πρώτη Ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία του. Το ίδιο έκανε και ο Παναθηναϊκός, με τις «πράσινες» να επικρατούν επίσης με3-0 της Μπράγκα τόσο στην Πορτογαλία, όσο και στο Μετς. Οι δύο ομάδες δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθούν αντιμέτωπες στον ημιτελικό και έτσι να έχουμε για ακόμα μία φορά σε τελικό ελληνική εκπροσώπηση.

Φαβορί κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό που ήταν και η ομάδα που χρονικά προκρίθηκε πρώτη. Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι τρέχουν ένα εξαιρετικό σερί 17 νικών από το ξεκίνημα της χρονιάς σε όλες τις διοργανώσεις και προβάλουν ως το μεγάλο φαβορί απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Οι Σέρβες είναι στην 8η θέση του πρωταθλήματος στην χώρα τους και αυτή την στιγμή δεν δείχνουν ικανές να βάλουν δύσκολα στις «πράσινες».

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα που ξέρει να κατακτά τίτλος, καθώς έχει κερδίσει 18 πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας και 10 Σερβίας, αλλά το τελευταίο είναι το 2021-22, χρονιά που είχε πάρει και Κύπελλο. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να βρει και πάλι τον δρόμο του χωρίς ακόμα να το έχει καταφέρει. Είναι βέβαια μια επικίνδυνη ομάδα, καθώς προέρχεται από μια σχολή που ξέρει το άθλημα όσο λίγες. Μάλιστα στηρίζεται ολοκληρωτικά σε αυτή την σχολή, καθώς δεν υπάρχει ούτε μία ξένη στην ομάδα, με όλες τις παίκτριες να είναι από την Σερβία.

Οδηγεί το πρωτάθλημα Κύπρου η Ολυμπιάδα Νεάπολης

Όσον αφορά τον Πανιώνιο που και αυτός στην Ευρώπη δείχνει εξαιρετικό πρόσωπο ανεβάζοντας πολύ ψηλά τον πήχη, απέναντί του θα βρει την Ολυμπιάδα Νεάπολης από την Κύπρο. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αισθητή την παρουσία της, ενώ και φέτος βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 28 βαθμούς σε 10 αγώνες μετρώντας 10-0 νίκες, με τον Απόλλων να ακολουθεί με 6 λιγότερους.

Όπως αναφέραμε η Ολυμπιάδα είναι η ανερχόμενη δύναμη του κυπριακού βόλεϊ έχοντας κατακτήσει τα πάντα τα τρία τελευταία χρόνια. Και όταν λέμε τα πάντα μιλάμε για ισάριθμα πρωταθλήματα, ισάριθμα κύπελλα και ισάριθμα Super Cup. Τι άλλο δηλαδή να κάνει εντός συνόρων; Εκτός συνόρων η αλήθεια είναι πως δεν έχει κάποια διάκριση, καθώς το 23-24 ήταν 33η στο Challenge Cup και πέρσι επίσης στην ίδια διοργάνωση 17η. Και στο ζευγάρι αυτό υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό είναι ο Πανιώνιος.

Και όλα δείχνουν ελληνικό... εμφύλιο

Αν όλα πάνε καλά και όπως αναμένονται με δεδομένη την διαφορά δυναμικότητας που έχει τόσο ο Παναθηναϊκός από τον Ερυθρό Αστέρα όσο και ο Πανιώνιος από την Ολυμπιάδα Νεάπολης, πάμε προς ολοταχώς για ελληνικό «εμφύλιο» στα ημιτελικά του Challenge Cup, κάτι που θα σημαίνει πως δεδομένα θα υπάρχει μια ομάδας μας στον τελικό διεκδικώντας το τρόπαιο. Λογικά απέναντι στην Βαλεφόλια που απέκλεισε μεν την ΑΕΚ, αλλά έχασε στο πρώτο ματς, οπότε σίγουρα δεν είναι και το τεράστιο φαβορί.

Όσον αφορά τους ημιτελικούς, που ευχόμαστε να είναι ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες, αρχικά ο πρώτος θα διεξαχθεί στο Μετς και η ρεβάνς στο «Ανδρέας Βαρίκας» χωρίς ακόμα να έχουν βγει οι ημερομηνίες, κάτι λογικό, καθώς επίσημα δεν έχουν βγει ούτε για τα προημιτελικά. Αξίζει να αναφέρουμε πως αν τελικά ένας από τους Παναθηναϊκό ή Πανιώνιο φτάσει ως το τέλος θα γίνει η δεύτερη ελληνική ομάδα που θα κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά τον Ολυμπιακό που το πήρε το 2018 νικώντας μέσα στην Προύσα την Μπουγιούκσεχιρ με 3-1 παρότι είχε χάσει με 3-2 μέσα στο Ρέντη.