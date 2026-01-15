Στην πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα ο Πανιώνιος παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Challenge Cup και συνεχίζει. Άνετο 3-0 επί της Εσκίμο οι «κυανέρυθρες», η κυπριακή Ολυμπιάδα Νεάπολης επόμενος αντίπαλος.

Δεν σταματά να γράφει ιστορία ο Πανιώνιος. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς στην πρώτη της συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα πάει από πρόκριση σε πρόκριση και επικρατώντας μετά την Ισπανία και μέσα στο «Ανδρέας Βαρίκας» της Εσκίμο με 3-0 (26-24, 25-17, 25-16) παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Challenge Cup.

Εκεί οι «κυανέρυθρες» θα αντιμετωπίσουν την Κυπριακή Ολυμπιάδα Νεάπολης, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Μεγαλόνησο και το δεύτερο στη Νέα Σμύρνη.

Στα του αγώνα όλα κρίθηκαν στο πρώτο σετ. Εκεί οι γηπεδούχες έδειχναν πως θα κάνουν με χαρακτηριστική άνεση το 1-0, καθώς προηγήθηκαν με 19-10, αλλά οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να αντιδράσουν και έφτασαν κοντά σε μια επική ανατροπή καθώς ισοφάρισαν σε 23-23. Μπροστά στο να χαθεί ένα «δικό» τους σετ τα κορίτσια του Νέσιτς αντέδρασαν και επικράτησαν με 26-24.

Εκεί ουσιαστικά τελείωσαν όλα καθώς στα υπόλοιπα δύο οι «κυανέρυθρες» έκαναν περίπατο φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο 3-0 παίρνοντας πανηγυρικά εκτός της πρόκρισης που είχαν ήδη πάρει μετά το 2-0 και τη νίκη,

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-9, 21-12, 26-24

2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-17, 25-17

3ο σετ: 8-3, 16-10, 21-13, 25-16

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 7 άσσους, 48 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Εσκίμο προήλθαν από 43 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (26-24, 25-17, 25-16) σε 79'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ. - 25% άριστες), Νομικού 7 (4/11 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 18 (15/24 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 15% άριστες), Ραχίμοβα 20 (12/33 επ., 3 άσσοι, 5 μπλοκ), Λαμπρούση 5 (5/11 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 63% υπ. - 58% άριστες), Φλιάκου, Αγγελοπούλου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ).

ΕΣΚΙΜΟ (Ρικάρντο Φερνάντες): Μπούρσε 10 (10/26 επ.), Φρίας 6 (6/20 επ., 35% υπ. - 25% άριστες), Πέρες 13 (13/25 επ., 38% υπ. - 29% άριστες), Δελαγραμμάτικα 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ),, Χέρμαν 2 (2/3 επ.), Σάνσο 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ) / Ορέχας (λ, 33% υπ. - 17% άριστες), Προλ 2 (2/5 επ.), Πλάζα.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Πανιωνίου Ντράγκαν Νέσιτς δήλωσε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς και για μένα ήταν μια σημαντική νίκη, αφού ήταν και το δεύτερο παιχνίδι μας με τη νέα πασαδόρο. Όλα είναι πολύ εύκολα και πολύ δύσκολα. Είναι τιμή μου που είμαι προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου Betsson και θα κάνω ότι μπορώ για να διαχειριστώ καλύτερα και γρηγορότερα όλες τις αλλαγές».

Η διαγώνια του Πανιωνίου Πολίνα Ραχίμοβα τόνισε: «Ευχαριστούμε που έρχεστε και ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας. Είναι πολύ σημαντική νίκη αυτή με 3-0 σετ και πρέπει να κρατήσουμε ενέργεια και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που φτάνουμε στα προημιτελικά και θέλουμε να φέρουμε ψηλά την ομάδα. Θέλω να δώσω το καλύτερο και να φέρω τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην ομάδα. Στόχος μας να κατακτήσουμε όλα τα υπόλοιπα κύπελλα σε Ελλάδα και Ευρώπη αφού έχουμε κάνει και το ξεκίνημα με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ».

Η πασαδόρος του Πανιωνίου Νίνα Στογίλκοβιτς είπε: «Νιώθω τέλεια και όλοι με έχουν υποδεχτεί πολύ καλά εδώ. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε αλλά πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να βελτιωθούμε γιατί αυτή η ομάδα αξίζει μόνο νίκες».