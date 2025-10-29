ΑΟ Θήρας – Πανιώνιος 3-2: Μεγάλο ματς στη Σαντορίνη και όλα θα κριθούν στη Νέα Σμύρνη

Σπουδαίο ματς στη Σαντορίνη για τον 1ο γύρο του Challenge Cup. Ο ΑΟ Θήρας επικράτησε με 3-2 του Πανιωνίου και όλα για την πρόκριση στους «32» θα κριθούν στη Νέα Σμύρνη.

Την εμπειρία σε ευρωπαϊκούς αγώνες έδειξε απέναντι στον πρωτάρη Πανιώνιο ο ΑΟ Θήρας. Η ομάδα της Σαντορίνης επικράτησε εντός έδρας των «κυανέρυθρων» με 3-2 (23-25, 25-23, 25-19, 13-25, 15-12) και έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για πρόκριση στους «32» του Challenge Cup. Η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη που έκανε ιδανικό ντεμπούτο στο πάγκο της, προκρίνεται με νίκη με οποιοδήποτε σκορ στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιώνιος με την σειρά του παίρνει την πρόκριση αν κερδίσει με 3-0 ή 3-1, ενώ αν οι «κυανέρυθρες» επικρατήσουν με 3-2 θα έχουμε χρυσό σετ.

Στα του αγώνα είχαμε ένα μεγάλο ντέρμπι με τα δύο πρώτα σετ να κρίνονται στις λεπτομέρειες και τα υπόλοιπα δύο να τα παίρνουν με άνεση οι ομάδες που τα πήραν. Έτσι φτάσαμε στο τάι μπρέικ εκεί που κρίθηκαν όλα. Αρχικά ο ΑΟ Θήρας με εντυπωσιακό ξεκίνημα προηγήθηκε με 10-2, με τον Πανιώνιο παραλίγο να κάνει επική ανατροπή καθώς μείωσε σε 13-12. Εκεί η Άμποτ έδωσε δύο ματς μπολ στον ΑΟ Θήρας (14-12), για να τελειώσει στην κόντρα τον αγώνα η Μάασε για το 15-12.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-15, 20-21, 23-25

2ο σετ: 6-8, 12-16, 18-21, 25-23

3ο σετ: 8-5, 16-9, 21-15, 25-19

4ο σετ: 7-8, 12-16, 12-21, 13-25

5ο σετ: 5-1, 10-2, 12-7, 15-12

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 8 άσσους, 65 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 11 άσσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 25-23, 25-19, 13-25, 15-12) σε 137'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (2/6 επ., 1 άσσος), Πάβιτσιτς 15 (12/35 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 27% άριστες), Μάασε 24 (22/59 επ., 2 άσσοι), Δημητριάδη 7 (5/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσιόγκα 16 (9/18 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Άμποτ 16 (14/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. - 21% άριστες) / τουλγαρίδου (λ, 43% υπ. - 7% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού, Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη, Κεραμιτσοπούλου 1 (1/1 επ.).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 23 (15/25 επ., 6 άσσοι, 2 μπλοκ, 43% υπ. - 25% άριστες), Κοβαλέφσκα, Ατανασίγιεβιτς 21 (17/56 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 50% υπ. - 18% άριστες), Λόχμαντσουκ 10 (10/35 επ.), Λαμπρούση 11 (9/15 επ., 2 άσσοι), Καρέλια 1 (1/5 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 64% υπ. - 18% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού, Αλεξάκου 6 (2/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 47% υπ. - 13% άριστες), Φλιάκου 3 (3 μπλοκ), Ραχίμοβα (0/7 επ.).