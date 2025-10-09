Ξηντάρα: «Να χτίσουμε πάνω στην κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου»

Η ΑΕΚ κατάφερε να κατακτήσει το Βαλκανικό Κύπελλο και να πάρει το εισιτήριο για το Challenge Cup με την Εβίτα Ξηντάρα να αναφέρει πως θα πρέπει οι «κιτρινόμαυρες» να χτίσουν πάνω σε αυτό.

Το εισιτήριο για το Challenge Cup κατάφερε να πάρει η ΑΕΚ κατακτώντας το Βαλκανικό Κύπελλο και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την φετινή χρονιά. Για την επιτυχία αυτή μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη η Εβίτα Ξηντάρα αναφέροντας τα εξής: «Ήταν ο πρώτος στόχος που είχαμε θέσει για τη νέα χρονιά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που τα καταφέραμε! Δεν ήταν εύκολο το τουρνουά, 3 συνεχόμενα παιχνίδια αλλά πιστεύω πως όλος ο οργανισμός της ομάδας έβαλε τα δυνατά του, εμείς σαν παίχτριες, όλο το προπονητικό σταφ και γυρνάμε πίσω με το Βαλκανικό κύπελλο και την συμμετοχή μας στο Challenge Cup!

Πρέπει να χτίσουμε σαν ομάδα πάνω σε αυτό, βγάλαμε αρκετά στοιχεία απ’ αυτά που θέλουμε να μας χαρακτηρίζουν και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι!

Είμαι πολύ χαρούμενη για το MVP, ήταν μεγάλη τιμή αλλά σημαντικότερο για μένα σε αυτό το τουρνουά ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου. Η ΑΕΚ χρειάζεται τέτοιους τίτλους, είναι στο DNA της να τους κατακτά και είμαι πολύ χαρούμενη που το καταφέραμε. MVP είναι όλη η ομάδα για όλη την προσπάθεια που έκανε!

Συνεχίζουμε με πολλή δουλειά ενωμένες για να έρθουν και άλλες τέτοιες όμορφες στιγμές».