Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Καρλοβάρσκο για την ανατροπή στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εντός έδρας από την Καρλοβάρσκο με 3-1 και θα παίξει στην Τσεχία την πρόκριση στην επόμενη φάση του CEV Cup.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην πρώτη «μάχη» της φάσης των «16» του CEV Cup, καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ από την τσεχική Καρλοβάρσκο στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη».

Σε ένα πολύ οριακό ματς και μία διαιτησία κατώτερη των περιστάσεων, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε για άλλη μία φορά χωρίς όλα τους τα «όπλα», αφού δεν είχαν διαθέσιμο τον Δαλακούρα, ενώ «έχασε» τον Τζούριτς στο δεύτερο σετ, γνωρίζοντας την ήττα από την τσεχική ομάδα...

Ο Ολυμπιακός ωστόσο, θα «παλέψει» για την ανατροπή-πρόκριση στο Κάρλοβι Βάρι, στη ρεβάνς των «16» του CEV Cup, την άλλη Τετάρτη (28/1).

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 6-3, με επίθεση του Πέριν και 8-4, με τον Ατανασίεβιτς, ενώ μετά από άουτ επίθεση των Τσέχων, έφτασαν στο 11-7. Με πόντο του Φρομ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 15-12, αλλά στη συνέχεια, έχασαν το προβάδισμα (17-18, 21-23, 22-24). Ο Πέριν ισοφάρισε σε 24-24, με μπλοκ, αλλά οι φιλοξενούμενοι κατέκτησαν το σετ (0-1) με 26-24.

Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο σετ, αφού ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 9-6 και 11-9, με πόντους του Ατανασίεβιτς, αλλά στη συνέχεια, βρέθηκε ξανά πίσω (13-15, 15-18, 19-21, 21-24, 22-25), για το 2-0 της Καρλοβάρσκο.

Στο τρίτο σετ, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους και προηγήθηκαν με 15-12 και 20-17, με άσους των Λινάρδου και Ατανασίεβιτς. Παρότι ισοφαρίστηκε σε 23-23, 24-24, 25-25, 26-26 και 27-27, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το σετ, με 29-27 και μπλοκ του Καβάνα, μειώνοντας σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 11-10, με επίθεση του Ατανασίεβιτς, αλλά βρέθηκε ξανά πίσω (11-13, 17-18). Οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν σε 19-19, με τον Πέριν, αλλά ηττήθηκαν με 3-1 σετ, με 25-20.

Τα σετ (1-3): 24-26, 22-25, 29-27, 20-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 3 άσους, 58 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων, ενώ της Καρλοβάρσκο από 3 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 15 (14/28 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. – 18% άριστες), Πέριν 18 (15/32 επ., 3 μπλοκ, 45% υπ. – 36% άριστες), Ατανασίεβιτς 21 (19/41 επ., 2 άσοι), Καβάνα 1 (1 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1/3 επ.), Λινάρδος 4 (3/6 επ., 1 άσος) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. – 50% άριστες), Πιτακούδης 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ), Καπετανίδης, Ζουπάνη

Καρλοβάρσκο (Στέφανο Μασία): Τσιριβίνο 1 (1 μπλοκ), Σέσταν 14 (11/24 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 53% υπ. – 27% άριστες), Γιάνσονς 16 (14/37 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κλίμες 10 (6/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Σπούλακ 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Ροντρίγκεθ 13 (13/24 επ., 35% υπ. – 27% άριστες) / Κλόστερ (λ., 50% υπ. – 38% άριστες), Μπάλαζ, Πάστρνιακ (0/1 επ., 50% υπ. – 50% άριστες)

