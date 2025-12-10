Ηττήθηκε με 3-1 ο Μίλωνας και θα πάει για το θαύμα στην Τσεχία

Δύσκολα θα συνεχίσει στο CEV Cup ο Μίλωνας με τους «πράσινους» να χάνουν στο πρώτο ματς με 3-1 από την Καρλοβάσκο στη Νέα Σμύρνη.

Αν και προηγήθηκε με 1-0 σετ, ο Μίλωνας δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Καρλοβάρσκο, ηττήθηκε με 3-1 σετ στην Νέα Σμύρνη και θα χρειαστεί να κάνει την ανατροπή στη Τσεχία για να πάρει το εισιτήριο στην επόμενη φάση του CEV Cup.

H ομάδα του Σάκη Ψάρρα υπέπεσε σε 37 λάθη που της στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη ή να πάρει έστω δύο σετ που θα έκαναν το έργο της λίγο πιο εύκολο στον επαναληπτικό. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ο Μίλωνας χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και να κατακτήσει το χρυσό σετ για να πάρει τη πρόκριση.

Ο Μίλωνας στο πρώτο σετ πίεσε από τη γραμμή του σερβίς, είχε τους 4 από τους 8 άσσους του στο πρώτο σετ και κατάφερε να προηγηθεί με 25-22.

Στη συνέχεια άρχισε να κάνει αρκετά λάθη που δεν του έδιναν τον ρυθμό στην άμυνα και στην επίθεση, με τους Τσέχους να κάνουν το 1-2 με 22-25 και 17-25.

Στο τέταρτο σετ ο Μίλωνας αν και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, κατάφερε να κάνει το 23-22 από 20-22. Μετά από τρία χαμένα σετ μπολ του Μίλωνα (24-23, 25-24, 26-25), η Καρλοβάρσκο στο δεύτερο δικό της ματς μπολ πήρε το σετ με 27-29 και τη νίκη με 1-3 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-22

2ο σετ: 1-8, 12-16, 15-21, 22-25

3ο σετ: 3-8, 9-16, 13-21, 17-25

4ο σετ: 6-8, 14-16, 19-21, 27-29

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 8 άσσους, 43 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και της Καρλοβάρσκο προήλθαν από 8 άσσους, 49 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 22-25, 17-25, 27-29) σε 133'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 2 (2 άσσοι), Πετρέας 6 (1/7 επ., 5 μπλοκ), Σχάουτεν 13 (12/24 επ., 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 15 (9/15 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Πολουγιάν 8 (5/23 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 52% υπ. - 37% άριστες), Χάακς 6 (6/14 επ., 60% υπ. - 20% άριστες) / Βελούδης (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Θεοδόσης, ΣΟυσουρίδης, Νανόπουλος 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. - 42% άριστες).

ΚΑΡΛΟΒΑΡΣΚΟ (Στέφανο Μάσκια): Τσιριβίνο, Σεστάν 16 (11/27 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. - 31% άριστες), Γιάνσονς 18 (15/29 επ., 3 άσσοι), Κλάιμες 11 (8/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπούλακ 11 (9/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροντρίγκες 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ) / Κλόστερ (λ, 55% υπ. - 45% άριστες), Φίνγκερ 1 (1 μπλοκ), Κρόμετς, Πάστρνακ 4 (4/12 επ., 27% υπ. - 9% άριστες).