Στην Γαλλία για το σημαντικό ματς με Πουατιέ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Τρίτη από την Πουατιέ στην Γαλλία για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» του CEV Cup.

Τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ξεκινάει την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αγωνιστεί στο CEV Cup και στη φάση των «32» της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την γαλλική Πουατιέ. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Γαλλία (9/12, 20.30) και ο επαναληπτικός στην Αθήνα από το νέο έτος (7/1, 18.00).

Το τριφύλλι προέρχεται από τον αποκλεισμό στους ημιτελικούς του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» από τον Ολυμπιακό με 3-1 σετ και στοχεύει να ξεκινήσει με το δεξί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Ευρώπη, απέναντι σε μία παραδοσιακή δύναμη του γαλλικού βόλεϊ.

Η Πουατιέ έχει κατακτήσει δύο φορές το πρωτάθλημα Γαλλίας και τρεις φορές το κύπελλο. Κορυφαία της ευρωπαϊκή επιτυχία είναι οι δύο τελικοί που έχει αγωνιστεί και έχει χάσει στο Challenge Cup (2018-2019, 2007-2008).

Πέρυσι κατέλαβε την 5η θέση στο πρωτάθλημα Γαλλίας, ενώ φέτος έχει κάνει μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν. Μετά από 10 αγωνιστικές βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς και ρεκόρ 5-5. Για την 10η αγωνιστική επικράτησε στην έδρα της Παρί με 3-0 σετ.

Ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού Σταύρος Κασαμπαλής δήλωσε: «Φτάσαμε Γαλλία από την Κυριακή και κάναμε δύο προπονήσεις ήδη στο γήπεδο που θα παίξουμε. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι για εμάς, λίγο πιο αργά από άλλες χρονιές. Παίζουμε με μία καλή ομάδα που παίζει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με ομάδες υψηλού επιπέδου. Μας αρέσουν αυτοί οι αγώνες. Το θετικό είναι ότι ο επαναληπτικός θα είναι στην έδρα μας. Θέλουμε να τους πιέσουμε όσο περισσότερο γίνεται στην έδρα τους και να έρθουν μετά στο Μετς. Θέλουμε να δείξουμε τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα που έτσι όπως έχουμε χτίσει από την αρχή της σεζόν. Θέλουμε να πανηγυρίσουμε τη πρόκριση. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, σοβαροί και μαχητικοί. Είναι μία ομάδα που αποτελείται από ταλαντούχους παίκτες, όπως και εμείς».

Διαιτητές θα είναι ο Σέρβος Ντάρκο Σάβιτς και ο Ισπανός ο Αντόνιο Άλβαρες.