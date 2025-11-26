Δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μάριμπορ στη Σλοβενία ο ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυρες» έχασαν με 3-0 και θα παλέψουν στη Μίκρα για την ανατροπή.

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον ΠΑΟΚ, που μετά το 3-0 από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, ηττήθηκε με το ίδιο σκορ και στο Μάριμπορ από την τοπική ομάδα, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του CEV Cup.

Ο Δικέφαλος είχε τις ευκαιρίες του τόσο στο δεύτερο, αλλά κυρίως στο τρίτο σετ για να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς να τα καταφέρει και στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας πρέπει να κερδίσει στη Μίκρα με 3-0 ή 3-1 και κατόπιν να επικρατήσει στο χρυσό σετ για να πάρει το εισιτήριο για τους 16.

Κλειδί του αγώνα η κυριαρχία των Σλοβένων πάνω στον φιλέ καθώς τελείωσαν το ματς με 15 πόντους από μπλοκ έναντι μόλις 2 της ελληνικής ομάδας.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-11, 21-15, 25-16

2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-18, 25-20

3ο σετ: 3-8, 8-16, 19-21, 25-23

*Οι πόντοι της Μάριμπορ προήλθαν από 3 άσσους, 41 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ F&U προήλθαν από 3 άσσους, 43 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-20, 25-23) σε 83'

ΜΑΡΙΜΠΟΡ (Ζίγκα Κος): Μλάκαρ 20 (18/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μίλοτσιτς 10 (2/8 επ., 1 άσσος, 7 μπλοκ), Παλατζόλο 21 (18/37 επ., 3 μπλοκ, 43% υπ.-21% άριστες), Χουτίνσκι 2 (1/5 επ., 1 άσσος), Γιούλαριτς 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ.-20% άριστες), Χαλουτζάν 3 (0/3 επ., 3 μπλοκ) / Τσίκατς λ, 36% υπ.-27% άριστες), Μλίναρ 5 (5/12 επ., 73% υπ.-40% άριστες), Φάρκας, Κέσελι

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 17 (16/39 επ., 1 άσσος), Τοντάι 2 (1/7 επ., 1 άσσος), Σίζαρ 12 (12/37 επ., 39% υπ. - 16% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 2 (2/3 επ.), Αρμουτσή 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Σαντιάγκο 9 (8/27 επ., 1 άσσος, 58% υπ. - 38% άριστες) / Καραμπάση (λ, 33% υπ. - 33% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Αντύπα, Τσοχατζή, Καραφουλίδου, Κιουτσιούκη.