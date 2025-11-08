ΠΑΟΚ - Μίλων 0-3: Δεύτερη διαδοχική ήττα για τους Θεσσαλονικιούς στη φετινή Volley League
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 0-3 σετ από τον Μίλωνα στην 3η αγωνιστική της Volley League Ανδρών, μετά την προηγούμενη ήττα του από την Κηφισιά (3-1). Η απουσία του Κοκκινάκη αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην υποδοχή και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα δύο πρώτα σετ.
Αντίθετα, ο Μίλωνας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, έσπασε την αρνητική παράδοση στη Θεσσαλονίκη και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα.
Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισορροπημένα, αλλά ο Μίλωνας εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα του ΠΑΟΚ στην υποδοχή και προηγήθηκε με 7-11, φτάνοντας στο 20-25. Στο δεύτερο σετ οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την υπεροχή τους και με 20-25 έκαναν το 0-2. Στο τρίτο σετ ο Δικέφαλος του Βορρά μείωσε και πέρασε μπροστά στο 23-22, όμως τελικά ο Μίλωνας επικράτησε με 35-37, κλείνοντας το ματς με 0-3 σετ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.