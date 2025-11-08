Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ανακάμψει μετά από την ήττα με την Κηφισιά κι έχασε στην έδρα του με 0-3 από τον Μίλωνα στην 3η αγωνιστική της Volley League.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 0-3 σετ από τον Μίλωνα στην 3η αγωνιστική της Volley League Ανδρών, μετά την προηγούμενη ήττα του από την Κηφισιά (3-1). Η απουσία του Κοκκινάκη αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην υποδοχή και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα δύο πρώτα σετ.

Αντίθετα, ο Μίλωνας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, έσπασε την αρνητική παράδοση στη Θεσσαλονίκη και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισορροπημένα, αλλά ο Μίλωνας εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα του ΠΑΟΚ στην υποδοχή και προηγήθηκε με 7-11, φτάνοντας στο 20-25. Στο δεύτερο σετ οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την υπεροχή τους και με 20-25 έκαναν το 0-2. Στο τρίτο σετ ο Δικέφαλος του Βορρά μείωσε και πέρασε μπροστά στο 23-22, όμως τελικά ο Μίλωνας επικράτησε με 35-37, κλείνοντας το ματς με 0-3 σετ.