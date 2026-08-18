Εθνική ανδρών: Έτοιμη για τη μάχη των Μεσογειακών Αγώνων

Μετά από έναν μήνα προετοιμασίας, οι δύο Εθνικές ομάδες είναι έτοιμες να μπουν στη μάχη των Μεσογειακών Αγώνων και να διεκδικήσουν μια καλή πορεία στην Ιταλία.

Με προορισμό το Τάραντο αναχώρησαν οι Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών, με την Ελλάδα να δίνει το «παρών» στους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 30 Αυγούστου.

Μετά από έναν μήνα προετοιμασίας, οι δύο Εθνικές ομάδες είναι έτοιμες να μπουν στη μάχη των Μεσογειακών Αγώνων και να διεκδικήσουν μια καλή πορεία στην Ιταλία. Η αποστολή αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (18/8) με προορισμό το Τάραντο, όπου το ελληνικό βόλεϊ θα εκπροσωπηθεί τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και γυναικών. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με διπλό στόχο η Εθνική ανδρών

Για την Εθνική ανδρών, οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν μία σημαντική αγωνιστική πρόκληση και μία καλή ευκαιρία για διάκριση. Παράλληλα, η διοργάνωση θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο αγωνιστικό τεστ ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ακολουθεί, επίσης επί ιταλικού εδάφους.

Στο τουρνουά βόλεϊ Ανδρών θα συμμετάσχουν συνολικά 11 χώρες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους.

Η Ελλάδα βρίσκεται στον Β’ όμιλο, μαζί με την Ισπανία, την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Κόσοβο.

Στον Α’ όμιλο συμμετέχουν η διοργανώτρια Ιταλία, η Γαλλία, η Τυνησία, η Αλγερία, η Σερβία και η Πορτογαλία.

Η αποστολή της Εθνικής ανδρών

Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.

Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός), Σπύρος Χανδρινός, Αλέξανδρος Ράπτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος.

Κεντρικοί: Λάμπρος Πιτακούδης, Θοδωρής Βουλκίδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος.

Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.

Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τον άμεσο συνεργάτη του Γιώργο Στεφάνου, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, την στατιστικολόγο Βασιλική Νεντή και τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά.

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 (Μπρίντισι)

13.00: Κόσοβο – Ελλάδα

16.00: Ισπανία – Αίγυπτος

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

18.00: Κόσοβο – Ισπανία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

18.00: Αίγυπτος – Κόσοβο

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 (Μπρίντισι)

16.00: Ελλάδα – Ισπανία

19.00: Αίγυπτος – Τουρκία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

15.00: Τουρκία – Κόσοβο

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

12.00: Ελλάδα – Αίγυπτος

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

21.00: Τουρκία – Ελλάδα

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

18.00: Ισπανία – Τουρκία

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

18.00: Τυνησία – Αλγερία

21.00: Ιταλία – Πορτογαλία

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 (Μπρίντισι)

13.00: Γαλλία – Σερβία

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

15.00: Πορτογαλία – Αλγερία

21.00: Τυνησία – Ιταλία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

15.00: Γαλλία – Πορτογαλία

21.00: Σερβία – Τυνησία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

Μπρίντισι

13.00: Αλγερία – Γαλλία

Τάραντο

21.00: Σερβία – Ιταλία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

18.00: Γαλλία – Τυνησία

21.00: Ιταλία – Αλγερία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

12.00: Πορτογαλία – Σερβία

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (Τάραντο)

12.00: Αλγερία – Σερβία

15.00: Τυνησία – Πορτογαλία

21.00: Ιταλία – Γαλλία