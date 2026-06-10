Φοβερός ο Χέινς του Ολυμπιακού στη νίκη των ΗΠΑ επί της Τουρκίας στο VNL
Με κεκτημένη ταχύτητα από το πρωτάθλημα Γερμανίας όταν κατέκτησε τον τίτλο με την Μπερλίν, παίρνοντας μαζί και τον προσωπικό τίτλο του MVP, ο Τζέικ Χέινς ξεκίνησε εντυπωσιακά και στο VNL. Ο νέος διαγώνιος του Ολυμπιακού ήταν εντυπωσιακός και έχοντας 21 πόντους με 20/26 επιθέσεις, οδήγησε τις ΗΠΑ σε νίκη επί της Τουρκίας με 3-1 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25).
Θετικότατος για την ομάδα του Κίραλι ήταν και ο Τζέντρικ με τον πρώην κεντρικό του ΠΑΟΚ να έχει 11 πόντους με 7/11 επιθέσεις και 3 μπλοκ. Για τους ηττημένους ο Λαγκουμτζίγια με 16, ο Μπαϊράμ με 12 και ο Τουμέρ με 11 είχαν διψήφιο αριθμό αλλά δεν έφταναν για να κερδίσει η ομάδα τους.
ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25)
ΤΟΥΡΚΙΑ (Κόβατς): Τουμέρ 11 (10/13 επ., 1 άσος), Μπουλμπούλ 9 (8/13 επ., 1 άσος), Μίρζα Λαγκουμτζίγια 7 (5/19 επ., 2 μπλοκ, 74% υπ. – 16% άριστες), Αντίς Λαγκουμτζίγια 16 (14/32 επ., 2 μπλοκ), Γενιπαζάρ 2 (2 άσοι), Μπαϊράμ 12 (10/19 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 19% άριστες) / Μπαϊρακτάρ (λ., 50% υπ. – 25% άριστες), Γκιουρμπούζ 7 (6/7 επ., 1 άσος), Γιουκσέλ, Καγιά
ΗΠΑ (Κίραλι): Άντερσον 15 (13/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 24% άριστες), Τζέντρικ 11 (7/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Άβεριλ 5 (5/9 επ.), Μαά 4 (2/2 επ., 2 μπλοκ), Χέινς 21 (20/29 επ., 1 μπλοκ), Τσάμπλιν 10 (10/26 επ., 50% υπ. – 18% άριστες) / Σότζι (λ., 53% υπ. – 27% άριστες), Ρόμπινσον, Ρόουαν, Χάρτκε 2 (2/3 επ.)
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