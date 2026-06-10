Φοβερός ο Χέινς του Ολυμπιακού στη νίκη των ΗΠΑ επί της Τουρκίας στο VNL

Με τον διαγώνιο του Ολυμπιακού Τζέικ Χέινς να είναι φοβερός έχοντας 20/29 επιθέσεις, οι ΗΠΑ επικράτησαν της Τουρκίας με 3-1 στην πρεμιέρα τους στο φετινό VNL.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το πρωτάθλημα Γερμανίας όταν κατέκτησε τον τίτλο με την Μπερλίν, παίρνοντας μαζί και τον προσωπικό τίτλο του MVP, ο Τζέικ Χέινς ξεκίνησε εντυπωσιακά και στο VNL. Ο νέος διαγώνιος του Ολυμπιακού ήταν εντυπωσιακός και έχοντας 21 πόντους με 20/26 επιθέσεις, οδήγησε τις ΗΠΑ σε νίκη επί της Τουρκίας με 3-1 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25).

Θετικότατος για την ομάδα του Κίραλι ήταν και ο Τζέντρικ με τον πρώην κεντρικό του ΠΑΟΚ να έχει 11 πόντους με 7/11 επιθέσεις και 3 μπλοκ. Για τους ηττημένους ο Λαγκουμτζίγια με 16, ο Μπαϊράμ με 12 και ο Τουμέρ με 11 είχαν διψήφιο αριθμό αλλά δεν έφταναν για να κερδίσει η ομάδα τους.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Κόβατς): Τουμέρ 11 (10/13 επ., 1 άσος), Μπουλμπούλ 9 (8/13 επ., 1 άσος), Μίρζα Λαγκουμτζίγια 7 (5/19 επ., 2 μπλοκ, 74% υπ. – 16% άριστες), Αντίς Λαγκουμτζίγια 16 (14/32 επ., 2 μπλοκ), Γενιπαζάρ 2 (2 άσοι), Μπαϊράμ 12 (10/19 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 19% άριστες) / Μπαϊρακτάρ (λ., 50% υπ. – 25% άριστες), Γκιουρμπούζ 7 (6/7 επ., 1 άσος), Γιουκσέλ, Καγιά

ΗΠΑ (Κίραλι): Άντερσον 15 (13/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 24% άριστες), Τζέντρικ 11 (7/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Άβεριλ 5 (5/9 επ.), Μαά 4 (2/2 επ., 2 μπλοκ), Χέινς 21 (20/29 επ., 1 μπλοκ), Τσάμπλιν 10 (10/26 επ., 50% υπ. – 18% άριστες) / Σότζι (λ., 53% υπ. – 27% άριστες), Ρόμπινσον, Ρόουαν, Χάρτκε 2 (2/3 επ.)