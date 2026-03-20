Μπαρμπούνης: «Παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις, αλλά χάσαμε στις λεπτομέρειες» (vid)

Ο Σπύρος Μπαρμπούνης μιλώντας στο Gazzetta ανέφερε πως ο Πανιώνι0ος πάλεψε στον ημιτελικό κόντρα στον Φλοίσβο χάνοντας στις λεπτομέρειες την ιστορική πρόκριση στον τελικό. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ.

Ο Πανιώνιος παρότι βρέθηκε μπροστά με 2-0 δεν τα κατάφερε να βρεθεί για πρώτη φορά σε τελικό Κυπέλλου, στην πρώτη του συμμετοχή σε Final Four, χάνοντας με 3-2 από τον Φλοίσβο.

Ο Σπύρος Μπαρμπούνης που προσπάθησε και με το παραπάνω να οδηγήσει την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο όνειρο, μιλώντας στο Gazzetta ανέφερε τα εξής: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για ημιτελικό. Και οι δύο ομάδες το θέλανε πάρα πολύ, γιατί εκτός από το ότι θα ήταν η πρώτη φορά που θα πηγαίνανε σε τελικό στην ιστορία του συλλόγου. Όπως και να το κάνεις είναι ο μεγάλος τελικός. Παλέψαμε και οι δύο με κάθε δυνάμεις που είχαμε. Ωστόσο σε κάποιες λεπτομέρειες και κάποια κρίσιμα λάθη, γύρισε το παιχνίδι κατά μας.

Για το που κρίθηκε ο ημιτελικός και πόσο επηρεάστηκε η ομάδα από τον τραυματισμό του Μπίσετ: «Συνήθως στο που κρίνονται τέτοια παιχνίδια οφείλεται μια μίξη πραγμάτων. Αρχικά να πούμε περαστικά στον Μπίσετ και να αναρρώσει γρήγορα και να επιστρέψει στα γήπεδα. Δεύτερον βγήκε νωρίς από το παιχνίδι, τον αντικαταστήσαμε. Δεν έχω να πω κάτι, θεωρώ και πως η αντίπαλη ομάδα ανέβηκε και εμείς πέσαμε και έτσι γύρισε το παιχνίδι».

Για το πόσο ωραίος ήταν ο ημιτελικός: «Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θεωρώ ότι φέραμε πολύ ωραίο θέαμα και οι δύο ομάδες. Το θέλαμε πολύ και θεωρώ πως φάνηκε και στην τηλεόραση, αλλά και στον κόσμο που ήταν εδώ και μας έβλεπε».

Για τον κόσμο του Πανιωνίου: «Ο κόσμος του Πανιωνίου είναι υπέροχος. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όπου και να πάμε είναι εκεί μαζί μας και το απέδειξε και άλλη μια φορά, γεμίζοντας την κερκίδα στη Λάρισα».