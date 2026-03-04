Θρήνος στον χώρο του βόλεϊ, πέθανε ο πρώην πρόεδρος της CEV Αλεξάνταρ Μπόρισιτς

Φτωχότερο είναι από σήμερα το Παγκόσμιο βόλεϊ καθώς άφησε την τελευταία του πνοή ο πρώην πρόεδρος της CEV, Αλεξάνταρ Μπόρισιτς.

Για τον χαμό του Μπόρισιτς εξέδωσε ανακοίνωση και η ΕΟΠΕ αναφέροντας τα εξής: «Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του ευρωπαϊκού βόλεϊ πληροφορήθηκε τον θάνατο του πρώην πρόεδρου της CEV, Αλεξάνταρ Μπόριτσιτς. Ο σπουδαίος Σέρβος γεννήθηκε 26 Μαΐου 1948 και απεβίωσε στις 4 Μαρτίου 2026 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Βελιγράδι, μετά από σύντομη ασθένεια.

Έγραψε τη δική του ιστορία ως βολεϊμπολίστας του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, ως προπονητής και ως πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης της Γιουγκοσλαβίας και αργότερα Σερβίας και Μαυροβουνίου.

Ανέλαβε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (CEV) από το 2015 έως το 2024, καθώς και Β Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της FIVB.

Ο Μπόριτσιτς είχε αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊ και ταύτησε το όνομα του με τις δύσκολες στιγμές της ανασυγκρότησης της Σερβίας μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας καθώς και τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες των εθνικών ομάδων της χώρας σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αλλά και στις ανώτερες διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο.

Με την ανάληψη της ηγεσίας της CEV, o Mπόρισιτς ξεκίνησε έναν πλήρη μετασχηματισμό του οργανισμού, αναδιαμορφώνοντάς τον με τέτοιο τρόπο ώστε να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το καλό των αθλητών και των προπονητών θα βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, μεταξύ άλλων, επέβλεψε την αναμόρφωση της CEV EuroVolley – η οποία τώρα λαμβάνει χώρα σε τέσσερις χώρες ανά φύλο με τη συμμετοχή 24 ομάδων, οδήγησε ενωμένη την οικογένεια του βόλεϊ στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας του κορονοϊού και ηγήθηκε πολλών δύσκολων καταστάσεων. Ολοκλήρωσε τη δεύτερη και τελευταία θητεία του στο τιμόνι της ευρωπαϊκής οικογένειας του βόλεϊ το καλοκαίρι του 2024, αφού έλαβε θερμά χειροκροτήματα από όλους τους συνέδρους που παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση της CEV που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας.

Έχουν ήδη γίνει σχέδια για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη και την κληρονομιά του πριν από την έναρξη όλων των αγώνων που έχουν προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα CEV.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γιώργος Καραμπέτσος δήλωσε: «Σήμερα είναι ημέρα πένθους για όλο το παγκόσμιο βόλεϊ. Χάσαμε έναν φίλο, έναν παράγοντα, έναν αγωνιστή, ένα πρωτοπόρο πνεύμα που έδινε πάντα λύσεις στα δύσκολα. Υπηρέτησε το άθλημα ως αθλητής, ως προπονητής και ως παράγοντας και άφησε ένα μεγάλο έργο. Είμαστε όλοι λυπημένοι. Το σερβικό, το βαλκανικό και το ευρωπαϊκό βόλεϊ του οφείλει πολλά. Θα τον τιμούμε και θα τον θυμόμαστε πάντα».

Ο πρόεδρος της CEV, Ρόκο Σικίριτς δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Βόλεϊ του οφείλει πολλά. Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτά τα νέα, τιμούμε την κληρονομιά του και παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνέχιση του έργου του για το καλό του βόλεϊ. Εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η συμβολή του στο άθλημά μας θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».