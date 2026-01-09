Ολυμπιακός: Ο Ιντάλγκο θυμήθηκε τη θητεία στους «ερυθρόλευκους»
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο κάνει δημοσίευση για τον Ολυμπιακό στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Instagram. Κατά καιρούς έχει ασχοληθεί με την «ερυθρόλευκη» επικαιρότητα, όμως, η τελευταία του δημοσίευση είχε ως βασικό θέμα την θητεία του στην ομάδα του Πειραιά.
Ο πρώην ακραίος του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού πόσταρε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές που έχει περάσει φορώντας τη φανέλα των «ερυθρόλευκων». Φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις κατακτήσεις του Challenge Cup, του πρωταθλήματος Ελλάδας και του Κυπέλλου.
Τη δημοσίευση αυτή συνόδευσε με πολύ όμορφα λόγια για τα όσα έζησε. «Αγαπώντας τη ζωή και γράφοντας ιστορία. Απίστευτες στιγμές, για πάντα στην καρδιά μου» ήταν το caption αυτού του ποστ.
Το ποστ του Σαλβαδόρ Ιντάλγκο
