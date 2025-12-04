Ο τελικός του League Cup θα διεξαχθεί τελικά στο κλειστό «Σοφία Μπεφόν», αντί για το «Ανδρέας Βαρίκας», όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η ΕΣΑΠ ανακοίνωσε επίσημα ότι ο τελικός του League Cup Νίκος Σαμαράς μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο κλειστό «Σοφία Μπεφόν» στο Παλαιό Φάληρο, αντί για το αρχικά προγραμματισμένο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή της έδρας, ωστόσο η ΕΣΑΠ επισημαίνει ότι η μετάθεση θα ισχύσει κανονικά για τον αγώνα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η ώρα έναρξης άλλαξε στα 16:45, αντί για τις 17:00 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, μετά από σχετικό αίτημα της ΕΡΤ, η οποία θα μεταδώσει τον τελικό απευθείας από το κανάλι ΕΡΤ-2 Σπορτ.

Στην ανακοίνωση της ΕΣΑΠ αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η ΕΣΑΠ ανακοινώνει πως ο τελικός του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν του Παλαιού Φαλήρου και όχι στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Σμύρνης την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 16:45 και θα μεταδοθεί απ΄ευθείας από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.Δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα θα αρχίσει ο 15ος τελικός του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς μεταξύ του Π.Α.Ο.Κ. και του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ. Το εναρκτήριο σερβίς θα γίνει στις 16:45 αντί στις 17:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο μετά από σχετικό αίτημα της ΕΡΤ για το ΕΡΤ Σπορτ που θα το μεταδώσει απευθείας».

Το πανόραμα του League Cup

Προημιτελικοί

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου 3-2 (25-17, 18-25, 22-25, 25-21, 15-07)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η. 3-0 (25-23, 25-20, 25-21)

Φλοίσβος – Κηφισιά 3-2 (18-25, 25-17, 22-25, 25-14, 18-16)

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-22)

Ημιτελικοί

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-17)

Φλοίσβος - Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-22, 25-21, 22-25, 25-23, 15-17)

Τελικός

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

16:45 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Διαιτητές: Μιχάλης Κουτσούλας, Λώρα Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κώστας Βουδούρης, Παρατηρητής αγώνα: Θέμης Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γιώργος Γεωργουλέας, Επόπτες: Ελένη Μουζακίτη, Λάσκαρης Νικολάου, Γραμματεία: Σοφία Καρατζογλίδου.