Το πρώτο τους παιδί περιμένουν οι Τριγωνίδου, Βλαχόπουλος

Ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή τους, χωρίς αμφιβολία και το πιο σημαντικό για την Πωλίνα Τριγωνίδου και το Άγγελο Βλαχόπουλο με τους δύο γνωστούς αθλητές να περιμένουν το πρώτπο τους παιδί.

Το καλύτερο γκολ και το καλύτερο καρφί στην καριέρα τους ετοιμάζονται να βάλουν ο διεθνής πολίστας Άγγελος Βλαχόπουλος και η παίκτρια βόλεϊ αλλά και μπιτς βόλεϊ, Πωλίνα Τριγωνίδου. Οι δύο πετυχημένοι αθλητές περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η Πωλίνα Τριγωνίδου που πέρσι εκτός από το μπιτς βόλεϊ αγωνίστηκε και στην Volley League Γυναικών με τις Αμαζόνες σταμάτησε φέτος τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και περιμένει για ένα νέο πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο σημαντικό κεφάλαιο στην ζωή της, αυτό της μητέρας. Από την άλλη ο Άγγελος Βλαχόπουλος που συνεχίζει την μεγάλη του καριέρα στην Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς της Σερβίας περιμένει και αυτός με μεγάλη προσμονή να γίνει πατέρας. Οι δύο αθλητές είναι λίγους μήνες μαζί και ετοιμάζονται για ένα ακόμα πιο σημαντικό βήμα, το να γίνουν δηλαδή γονείς.