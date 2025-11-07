Αποκλεισμός παίκτριας βόλεϊ στην Αλβανία έπειτα από καταγγελίες για το φύλο της

Η ομοσπονδία βόλεϊ της Αλβανίας απέκλεισε την 32χρονη Βραζιλιάνα, Ναγιάρα Φερέιρα, έπειτα από καταγγελίες για το φύλο της.

Η ομοσπονδία βόλεϊ της Αλβανίας απέκλεισε αθλήτρια βόλεϊ από έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της χώρας, αφού αντίπαλες ομάδες εξέφρασαν αμφιβολίες για το φύλο της.

Πρόκειται για την 32χρονη Βραζιλιάνα Ναγιάρα Φερέιρα, που αγωνίζεται στην Ντιναμό, αλλά έχει χάσει αρκετούς αγώνες από τον Οκτώβριο, αφού η ομοσπονδία δήλωσε ότι πρέπει να κάνει τεστ φύλου σε συγκεκριμένο εργαστήριο.

«Ο κόσμος κατέρρευσε γύρω μου. Κανείς δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ το φύλο μου πριν. Γιατί το κάνουν αυτό μόνο σε εμένα;», είπε η Φερέιρα σε συνέντευξή της.

Η αποβολή ήρθε έπειτα από καταγγελίες των συλλόγων της Βλάζνια και του Πογραδέτσι, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι μπορεί να είναι άνδρας ή ότι χρησιμοποιούσε ορμονοθεραπεία για να βελτιώσει την απόδοσή της. Ούτε η ομοσπονδία ούτε οι σύλλογοι έχουν παράσχει δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς, τους οποίους η Φερέιρα και ο σύλλογός της λένε ότι είναι αβάσιμοι.

"I don't need to prove to anyone that I'm a woman."



A Brazilian volleyball player was suspended by the Albanian federation and subjected to a gender test after a rival team complained. Nayara Ferreira says there was no legal basis for the suspension: pic.twitter.com/pfqhlJKwlI — DW News (@dwnews) November 4, 2025

Η ομοσπονδία δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό. Σε επιστολή, την οποία είδε το Reuters και η οποία στάλθηκε στον σύλλογο στις 6 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει εξετάσεις «για να επαληθεύσει τη φυσική σωματική απόδοση της παίκτριας και να προσδιορίσει το φύλο της».

Στις 13 Οκτωβρίου, η ομοσπονδία δήλωσε ότι θα έπρεπε να εμφανιστεί σε εργαστήριο για εξέταση δύο ημέρες αργότερα. Η Φερέιρα αρνήθηκε να εμφανιστεί και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό. Ξεκαθάρισε ότι έκανε εθελοντικά μια εξέταση σε άλλη κλινική για να αποδείξει ιδιωτικά το φύλο της στον σύλλογό της, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Βόλεϊ, η οποία επιβλέπει όλες τις μορφές του αθλήματος παγκοσμίως, δήλωσε ότι γνώριζε την υπόθεση και είχε επικοινωνήσει με τη Φερέιρα και την αλβανική ομοσπονδία. Ανέφερε ότι κάθε εθνική ομοσπονδία ήταν υπεύθυνη για την εφαρμογή των δικών της κανόνων επιλεξιμότητας για τις εγχώριες διοργανώσεις και δεν εξέδωσε γνώμη για την υπόθεση.



Η Φερέιρα, που έχει αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, βρίσκεται στην Αλβανία εδώ και περίπου δύο μήνες. Λέει ότι φοβάται για την ασφάλειά της από τότε που οι ισχυρισμοί εμφανίστηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν αισθάνομαι πια ασφαλής, κάθε φορά που βγαίνω στους δρόμους σκέφτομαι ίσως κάτι συμβεί».

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», δήλωσε ο προπονητής της, Ορλάντο Κότζα, καθώς οι παίκτριές του προπονούνταν αυτή την εβδομάδα χωρίς την Φερέιρα. «Τα κορίτσια και εγώ δίνουμε μεγάλη υποστήριξη στη Ναγιάρα. Είμαστε άνθρωποι του γηπέδου και δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με κουτσομπολιά».



Πηγή: ΑΠΕ -,ΜΠΕ