Ο ταλαντούχος 26χρονος Ιρανός βολεϊμπολίστας, Σάμπερ Καζεμί, άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας θλίψη στον αθλητικό κόσμο.

Το παγκόσμιο βόλεϊ πενθεί τον θάνατο του Σάμπερ Καζεμί, του 26χρονου Ιρανού αθλητή που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου. Ο Καζεμί είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στις 16 Οκτωβρίου, ενώ έκανε αποθεραπεία σε πισίνα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και, αφού θεωρήθηκε εγκεφαλικά νεκρός, διεκόπη η μηχανική υποστήριξη.

Η Ομοσπονδία Βόλεϊ του Ιράν εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, χαρακτηρίζοντας τον χαμό του αθλητή «ένα μεγάλο πλήγμα για το ιρανικό βόλεϊ». Γεννημένος στις 24 Δεκεμβρίου 1998, ο Καζεμί ξεκίνησε από τις εθνικές ομάδες νέων του Ιράν και γρήγορα ξεχώρισε, αναδεικνυόμενος σε έναν από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες της νέας γενιάς. Η μεγάλη του διάκριση ήρθε το 2021, όταν αναδείχθηκε Καλύτερος Επιθετικός στο Ασιατικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Πρόσφατα είχε ενταχθεί στην ομάδα Al Rayyan του Κατάρ για τη νέα σεζόν.

Το Υπουργείο Αθλητισμού, η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και πλήθος αθλητών και προπονητών εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Καζεμί και στην κοινότητα του βόλεϊ, πενθώντας την απώλεια ενός ταλαντούχου, ταπεινού και σεβαστού αθλητή