Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι προπονητής ο 71χρονος που συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικη

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της σύλληψης 71χρονου για ασέλγεια σε ανήλικη. Ο δράστης που κρατείται στο κρατητήριο Λαυρίου και θα οδηγηθεί το Σάββατο στον εισαγγελέα.

Παράγοντας και μάλιστα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας Αθλητικής Σύλλογος Λαυρίου και όχι προπονητής είναι ο 71χρονος που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης παίκτριας του βόλεϊ. Το Gazzetta επικοινώνησε με ανθρώπους της ομάδας που ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται για προπονητή, αλλά για συνταξιούχο που είναι όπως αναφέραμε στο ΔΣ.

Ο 71χρονος που έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές κρατείται στο κρατητήριο του αστυνομικού τμήματος Λαυρίου και αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα ο οποίος και θα αποφασίσει αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες ή όχι.