Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην κοινωνία του Λαυρίου η είδηση πως συνελήφθη 71χρονος προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη. Η ανήλικη παίκτρια έζησε τον εφιάλτη από τα τέλη Νοεμβρίου του 2024 μέχρι και τον Μάιο του 2025. Όπως αναφέρει και η αστυνομία, ο ηλικιωμένος προπονητής εκμεταλλεύτηκε την θέση του και προσέγγισε την ανήλικη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας έχει ως εξής: «Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ***** Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της».