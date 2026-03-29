Ώρα τελικού για το Κύπελλο Γυναικών, με τον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας να ρίχνονται το απόγευμα (17:45) στη μάχη που θα κρίνει το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο.

Ο Πρωτέας Βούλας έκανε την μεγάλη έκπληξη στον ημιτελικό, με το σύνολο του Μάριου Δεσποτάκη να κερδίζει στην παράταση τον Παναθηναϊκό κλειδώνοντας την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Final 4.

Ο Αθηναϊκός από την άλλη, είχε πιο εύκολο έργο στον ημιτελικό με τις παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου να επικρατούν εύκολα του Παναθλητικού με 94-72.

Οι δυο ομάδες, οι οποίες επέστρεψαν στην τελική φάση της διοργάνωσης ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας, (η τελευταία συμμετοχή του Πρωτέα Βούλας σε Final 4 ήταν το 2017 και του Αθηναϊκού το 2018) έχουν δείξει εξαιρετικό πρόσωπο, με το νεανικό σύνολο του Πρωτέα Βούλας να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την απόδοσή του αλλά και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό, και τον Αθηναϊκό Qualco να επιβεβαιώνει μέσω της παρουσίας του τη δυναμική που έχει ως ομάδα.

Οι σημερινοί διεκδικητές του τίτλου έχουν βρεθεί ξανά αντίπαλοι στον τελικό του Κυπέλλου το…μακρινό 2011. Την χρονιά όπου ο Αθηναϊκός Qualco είχε κληθεί να υπερασπιστεί έναν από τους τρεις τίτλους που είχε κατακτήσει το 2010, σε αντίθεση με τον Πρωτέα ο οποίος εκείνη την περίοδο έδινε «μάχη» στο πρωτάθλημα για την παραμονή του στην Α1 κατηγορία. Παρά το γεγονός όμως ότι η ομάδα της Βούλας εκείνη την χρονιά ήταν σε δύσκολη βαθμολογική θέση, στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο της Ηλιούπολης στις 4 Απριλίου 2011, παρουσιάστηκε αρκετά δυνατή, με τον Αθηναϊκό να κατακτά τελικά δύσκολα τη νίκη με σκορ 64-61.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, οι σημερινοί φιναλίστ του Allwyn Final 4 βρίσκονται αντιμέτωποι στην Ελευθερούπολη με διαφορετικά μεν ρόστερ, αλλά με το ίδιο πάθος, την ίδια θέληση και φυσικά τον ίδιο στόχο: Να κατακτήσουν το Κύπελλο!