Δύο στα δύο η ΑΕΚ στο Βαλκανικό και βλέπει Challenge Cup

Άλμα πρωτιάς στο Βαλκανικό Κύπελλο που δίνει και το εισιτήριο για το Challenge Cup έκανε η ΑΕΚ με τις «κιτρινόμαυρες» να επικρατούν με 3-0 και της Herceg Novi και να κάνουν το δύο στα δύο.

Το δύο στα δύο έκανε η γυναικεία ομάδα Βόλεϊ της ΑΕΚ στο Βαλκανικό Κύπελλο, καθώς επικράτησε 3-0 σετ της ισχυρής Herceg Novi από το Μαυροβούνιο, στην οποία αγωνίζονται μεταξύ άλλων η Σόουζα (που έπαιξε με τη φανέλα της ΑΕΚ την περσινή σεζόν), η Αργεντίνα κεντρική Γκραφ, η Βενεζουελάνα Γκαβίρια, η Βραζιλιάνα πασαδόρος Ταγκάουι και η διεθνής Μαυροβούνια Μπόκαν. Παρών στο γήπεδο ήταν ο Πρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου, που στηρίζει την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων», που αύριο (08/10, 20:00) δίνουν τον τρίτο και τελευταίο αγώνα για το τρόπαιο και την πρόκριση στο Challenge Cup απέναντι στην KV Drita.

Η ΑΕΚ του Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου μπήκε εξ αρχής δυνατά (2-6, 8-13) και με την Σάβατζ έκανε το 9-15. Η Ματέι το 14-21 και η Ντιουφ έκλεισε το σετ με 16-25. Στο δεύτερο σετ, η Herceg Novi μπήκε πιο δυναμικά και το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στην αρχή. Αλλά η ΑΕΚ μετά το 9-10, ξέφυγε στο σκορ. Με άσο της Σάβατζ έγινε το 11-16 και με μπλοκ της Καββαδία το 15-21. Εν τέλει το σετ ολοκληρώθηκε με 20-25. Στο τρίτο σετ, η «Ένωση» μπήκε για να «τελειώσει» το παιχνίδι και να μην δώσει δικαιώματα. Η Σάβατζ έκανε το 5-13 και με άσο της Ντιουφ το 7-16. Η Μαυροβούνιες μειώσαν σε 17-22, αλλά η ΑΕΚ επικράτησε και σε αυτό το σετ με 18-25.

Herceg Novi – ΑΕΚ 0-3

Τα σετ: 16-25, 20-25, 18-25.