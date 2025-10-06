Ξεκίνημα με άνετη στο Βαλκανικό η ΑΕΚ

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 της Fit Fun Volley και ξεκίνησε με νίκη τις προσπάθειές της στο Βαλκανικό Κύπελλο.

Με 3-0 σετ επικράτησε η ΑΕΚ της Fit Fun Volley, στην πρεμιέρα του Βαλκανικού Κυπέλλου που διεξάγεται στο Κόσοβο. Η «Ένωση» δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία, έπαιξε κατά διαστήματα ωραίο βόλεϊ και πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης, κάνοντας παράλληλα το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της 1ης θέσης στο τουρνουά, που δίνει και το εισιτήριο για το Challenge Cup. Το «παρών» στο Κόσοβο δίνει και ο Πρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου.

Οι δύο ομάδες μπήκαν μουδιασμένες στους πρώτους πόντους. Η ΑΕΚ μετά τους πρώτους 6 πόντους (1-1, 1-2, 3-3), ανέβασε ρυθμούς. Με καλό μπλοκ που έδινε δεύτερες μπάλες και τις Καββαδία και Κυπαρίσση να κυριαρχούν στον αέρα, έφτασε στο 11-6. Οι «κιτρινόμαυρες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με την Στάικου να μοιράζει αριστοτεχνικά το παιχνίδι και το πρώτο σετ να έρχεται εύκολα με σκορ 25-14.

Όμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ. Η «Ένωση» με το… πόδι στο γκάζι, δεν άφηνε περιθώρια στην ομάδα από τα Σκόπια. Με δυνατό σερβίς και μπλοκ που δεν άφηνε περιθώρια, οι «κιτρινόμαυρες» προηγήθηκαν με 10-3 και 14-4. Η διαφορά μεγάλωνε συνεχώς, με τον τεχνικό του «Δικεφάλου» να δοκιμάζει διάφορα σχήματα. Η ΑΕΚ κατέκτησε το δεύτερο σετ με 25-9.

Στο τρίτο σετ, η ομάδα των Σκοπίων έμεινε κοντά στο σκορ έως το 3-3. Η ΑΕΚ με τις Ματέι, Τριστίν και Κυπαρίσση, αλλά και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της αντίπαλης ομάδας, ξέφυγε με 7-4 και 10-5. Η ομάδα του Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου έφτασε με άνεση στο 25-15 και το 3-0 στα σετ.

Την Τρίτη (07/10, 17:30) η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Herceg Novi για την 2η αγωνιστική.

ΑΕΚ – Fit Fun Volley 3-0

Τα σετ: 25-14, 25-09, 25-15.