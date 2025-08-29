Η Αθηνά Παπαφωτίου είναι η νέα Πρέσβειρα του Παναθηναϊκού. Μετά την απόσυρση της από την ενεργό δράση, οι «πράσινοι» την εντάσσουν στον σύλλογο.

Η Αθηνά Παπαφωτίου είναι η νέα Πρέσβειρα του Παναθηναϊκού μετά την απόσυρση της από την ενεργό δράση. Η Παπαφωτίου με την πολυετή θητεία της στους «πράσινους», αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για τον σύλλογο και η επιβράβευση της είναι συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε αυτόν, από ένα πολύ ξεχωριστό πόστο.

Το αντίο της νέας Πρέσβειρας που ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες, συγκίνησε όλο τον κόσμο του βόλει αλλά και του Παναθηναϊκού. Στα λόγια της ανέφερε χαρακτηριστικά «Τα τελευταία 4 χρόνια, είχα την τύχη να ζήσω μοναδικές στιγμές με τον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας στη χώρα μου. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, και η μεγαλύτερη τιμή να είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας. Στόχος μου ήταν να εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες του Παναθηναϊκού και του αθλητισμού, και να φέρουμε την ομάδα πάλι στην κορυφή, με σεβασμό στην ιστορία της.

Το χειροκρότημα και το τραγούδι του κόσμου μας στον τελευταίο αγώνα, παρά την ήττα, ήταν ο πιο όμορφος αποχαιρετισμός που θα μπορούσε να έχει ένας αθλητής.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η Αθηνά Παπαφωτίου μπορεί να αποχώρησε από την ενεργό δράση ωστόσο παραμένει ενεργή δίπλα στον Παναθηναϊκό από ξεχωριστό πόστο.

Ο Σύλλογος συμφώνησε με την Παπαφωτίου να αναλάβει την ιδιαίτερα τιμητική θέση της Πρέσβειρας του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο και η πρώην πασαδόρος του είναι η πλέον κατάλληλη για να υποστηρίξει και να αναδείξει τα ιδεώδη και τα υψηλά ιδανικά του Παναθηναϊκού.

Το δημιούργημα του Γιώργου Καλαφάτη είχε ορίσει στο παρελθόν κάποιους πρέσβεις και πρέσβειρες σε χώρες του εξωτερικού και η Αθηνά Παπαφωτίου θα είναι η κεντρική Πρέσβειρα με έδρα την Αθήνα.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Παπαφωτίου ανέφερε «Ο Παναθηναϊκός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και συνεχίζω πλέον να τον υπηρετώ από μια διαφορετική θέση.Είναι για μένα μέγιστη τιμή να εκπροσωπώ τον Σύλλογο μας, με στόχο να τον βλέπουμε πρωταθλητή όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και σε κάθε πεδίο που αφορά τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. έχει πίσω του μια μακρά διαδρομή και μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα, που οφείλουμε να συνεχίσουμε και να εξελίξουμε, τόσο με αθλητικές επιτυχίες, όσο και με πράξεις που αγγίζουν το κοινωνικό σύνολο, ανεξαρτήτως φίλαθλης ταυτότητας.Ο αθλητισμός έχει διαχρονικά τη δύναμη να εμπνέει, γιατί δεν γνωρίζει σύνορα, φύλο, ηλικία ή κοινωνική τάξη.

Μεταφέρει στην κοινωνία αξίες όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η ισότητα και η αλληλεγγύη, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνεται από τις κοινωνικές ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής.Από αυτή τη δυναμική σχέση γεννιέται κουλτούρα και αυτή την κουλτούρα έχουμε ευθύνη να προάγουμε μέσα από πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τα όρια των γηπέδων.

Ως Πρέσβειρα του Παναθηναϊκού, θέλω να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια.Να είναι ο Σύλλογος μας παρών όπου υπάρχει ανάγκη, ελπίδα και δυνατότητα αλλαγής.Και να στείλουμε το μήνυμα πως ο αθλητισμός είναι μια παγκόσμια γλώσσα ενότητας και ο Παναθηναϊκός ένας αυθεντικός εκφραστής της, με τη συμμετοχή όλων μας για τις αξίες που μας συνδέουν»