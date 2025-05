Δύο ημέρες έμειναν για το πρώτο σερβίς του CEV Beach Volley Nations Cup στο Ηράκλειο Κρήτης που σηματοδοτεί και την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου για τον βασιλιά της άμμου στην Ελλάδα.

Η παραλία Αμμουδάρα μπροστά από το ξενοδοχειακό θέρετρο TUI Magic Life Candia Maris του Metaxa Hospitality Group είναι έτοιμο να φιλοξενήσει το διήμερο 17-18 Μαΐου εκτός από τις Εθνικές μας ομάδες και τα καλύτερα δίδυμα από την Ολλανδία, την Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο στους άνδρες και την Εσθονία με την Πολωνία στις γυναίκες.

Το CEV Beach Volley Nations Cup τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και του Υπουργείου Τουρισμού ενώ υλοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), του Δήμου Μαλεβιζίου και του Metaxa Hospitality Group.

Οι νικητές κάθε ομίλου από τον 1ο γύρο του Beach Volley Nations Cup 2025 (σε άνδρες και γυναίκες) θα κερδίσουν αυτόματα τη συμμετοχή τους στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στο Εσπίνιο της Πορτογαλίας από 17 έως 20 Ιουλίου.

Τα Εθνικά μας δίδυμα

Στους άνδρες η Ελλάδα κληρώθηκε στον F' όμιλο μαζί με την Ολλανδία, την Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο και θα εκπροσωπηθούμε από τις δύο ομάδες που κατέκτησαν τα τελευταία δύο χρόνια το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, οι περσινοί νικητές του πανελληνίου πρωταθλήματος Αντιόλ Κόλα και Βαγγέλης Σιδέρης που μόλις επέστρεψαν από την Ισπανία που κατέλαβαν την 5η θέση στο παγκόσμιο τουρνουά Futures θα είναι η μία ομάδα που θα συμμετέχει. Η δεύτερη είναι οι πρωταθλητές Ελλάδας του 2023 Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου, οι οποίοι επίσης έχουν βρει αγωνιστικό ρυθμό μετά τη συμμετοχή τους στα παγκόσμια τουρνουά Futures στις Φιλιππίνες (4η θέση) και στην Ιταλία (13η).

Στις γυναίκες, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον F' όμιλο την Πολωνία και την Εσθονία και στο Ηράκλειο Κρήτης θα βρεθούν η Δήμητρα Μαναβή με την Λίζα Τριανταφυλλίδη και η Ελένη Αλεξόγλου με την Μυρτώ Πασχαλάκη.

Μαναβή και Τριανταφυλλίδη έγραψαν ιστορία πέρυσι κατακτώντας και τα τέσσερα τουρνουά Masters και το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ενώ η Αλεξόγλου με την Πασχαλάκη αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο δίδυμο και είναι μέρος της επόμενης γενιάς του ελληνικού μπιτς βόλεϊ.



Οι αντίπαλοι της Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες

Σημαντική είναι η παρουσία στην διεθνή σκηνή για τους αντιπάλους των Εθνικών μας ομάδων, με μερικές από αυτές να διαθέτουν εμπειρία και διακρίσεις, ενώ άλλες κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε διεθνές επίπεδο.

Στους άνδρες, από την Ουγγαρία, οι Τάρι/Βερές (Νο131) και οι Μπόρμπελι/Νιέμερ (Νο165) δείχνουν σταθερή αγωνιστική πρόοδο.

Το Λουξεμβούργο συμμετέχει με τους Φέλινγκερ/Μπάουστερ (χωρίς διεθνή κατάταξη) και τους Βέμπερ/Χίλμπερτ (Νο264), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση εμπειριών.

Η Ολλανδία ξεχωρίζει με δύο δυνατά ζευγάρια: οι Πενίνγκα/Ίμερς (Νο59), με τον Ίμερς να έχει και ολυμπιακή συμμετοχή στο Παρίσι 2024, καθώς και οι Γκρόνεβολντ/Λουίνι, με τον Γκρόνεβολντ να αγωνίζεται κανονικά με τον Βαν ντερ Λου στο Νο268 της κατάταξης.

Στις γυναίκες, η Εσθονία παρουσιάζει δύο ανταγωνιστικά ζευγάρια: οι Χόλας/Ρέμελγκ (Νο47), με σημαντικές επιτυχίες στο Beach Pro Tour, και οι νεότερες Κουίβονεν/Γιούργκενσον (Νο104).

Από την Πολωνία, οι Λόντε/Κιέλακ (Νο88) δείχνουν σταθερή πορεία, ενώ οι νεαρές Όκλα/Ράντελτζουκ κάνουν το ντεμπούτο τους ως δίδυμο σε διεθνές επίπεδο.

Σύστημα διεξαγωγής

Το Nations Cup ξεχωρίζει από τα κλασικά τουρνουά beach volley, καθώς δίνει έμφαση στη συλλογικότητα και την εθνική εκπροσώπηση. Αντί για ανεξάρτητα ζευγάρια, κάθε χώρα συμμετέχει με δύο ομάδες (ανδρών ή/και γυναικών), που αγωνίζονται ως ενιαίο σύνολο. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει δύο αγώνες – έναν για κάθε ζευγάρι.

Σε κάθε έναν όμιλο του Beach Volley Nations Cup όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους με βαθμολογία. Ο πρώτος από κάθε όμιλο θα κερδίσει αυτόματα τη συμμετοχή του στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στο Εσπίνιο της Πορτογαλίας από 17 έως 20 Ιουλίου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα

Ημέρα 1 η – Σάββατο 17 Μαΐου 2025

W1 – Γυναίκες: Πολωνία vs Εσθονία

09:00 – POL [2] vs EST [2]

09:45 – POL [1] vs EST [1]

M1 – Άνδρες: Ολλανδία vs Ουγγαρία

10:45 – NED [2] vs HUN [2]

11:30 – NED [1] vs HUN [1]

Διάλειμμα

M2 – Άνδρες: Ελλάδα vs Λουξεμβούργο

14:00 – GRE [2] vs LUX [2]

14:45 – GRE [1] vs LUX [1]

W2 – Γυναίκες: Ελλάδα vs Εσθονία

15:45 – GRE [2] vs EST [2]

16:30 – GRE [1] vs EST [1]

Ημέρα 2η – Κυριακή 18 Μαΐου 2025

M3 – Άνδρες: Ολλανδία vs Λουξεμβούργο

09:00 – NED [2] vs LUX [2]

09:45 – NED [1] vs LUX [1]

M4 – Άνδρες: Ελλάδα vs Ουγγαρία

10:45 – GRE [2] vs HUN [2]

11:30 – GRE [1] vs HUN [1]

W3 – Γυναίκες: Ελλάδα vs Πολωνία

12:30 – GRE [2] vs POL [2]

13:15 – GRE [1] vs POL [1]

Μ5 – Άνδρες: Ουγγαρία vs Λουξεμβούργο

14:15 – HUN [2] vs LUX [2]

15:00 – HUN [1] vs LUX [1]

Μ6 – Άνδρες: Ελλάδα vs Ολλανδία

16:00 – GRE [2] vs NED [2]

16:45 – GRE [1] vs NED [1]