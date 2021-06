Χαμός με παίκτριες της εθνικής Σερβίας εξαιτίας ρατσιστικής χειρονομίας (vid)

Μια κίνηση παικτριών της ομάδας βόλεϊ της Σερβίας προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, μετά το παιχνίδι της ομάδας τους με την Ταϊλάνδη.

Για ασέβεια και ρατσισμό κατηγορούνται οι παίκτριες της εθνικής ομάδας βόλεϊ της Σερβίας.

Στην διάρκεια του αγώνα με την Ταϊλάνδη για το Nations League, η Ανα Γιάκσιτς με την Σάνια Τζούρτζεβιτς, ειρωνεύτηκαν τις αντίπαλές της, βάζοντας τα δάχτυλά τους στα πρόσωπά τους και τεντώνοντας τα μάτια τους, για να δώσουν το χαρακτηριστικό σχήμα που έχουν τα μάτια των ανθρώπων στην ανατολική Ασία.

Team SRB



I stand against all racism‼️

Fu** SRB Not Again

Unforgiven



- No.7 Ana Jaksic

- No.31 Sanja Djurdjevic



まじ🇷🇸お前ら何してんだよ

まじふざけんな‼️

また人種差別行為かよ@volleyballworld pic.twitter.com/FfHDw0fZq1