Οι υποψήφιοι στις εκλογές της ΕΟΠΕ

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΠΕ έχει ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ., στην συνεδρίαση του την Πέμπτη 18 Μαρτίου επικύρωσε τον πίνακα των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων των 276 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου 2021, καθώς και τον πίνακα των υποψηφίων για τις εκλογές στα καταστατικά όργανα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Μαρτίου είναι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ.
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γ.Σ. ΕΙΡΗΝΗ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (Α.Ο.Π. ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
ΤΕΦΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Φ.Γ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ)
ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ)
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Α.Π.Σ. ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ)
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Ε.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ)
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α.Ε.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ)
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Α.Ε.Ν. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (Ο.Π. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ)
ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Γ.Α.Σ. ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α.Σ.Π. ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΜΑΝΤΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ)
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Π.Α.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)
ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (Α.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ)
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ (Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γ.Ε. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ)
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ (Π.Α.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Α.Σ.)
ΞΟΦΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (.Α.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Ο. ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ)
ΝΤΡΑΚΟΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.)
ΖΕΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.)
ΔΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Α.Ο. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ)
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ Α.Σ. ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ)
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (Α.Ε.Σ. ΑΘΛΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
ΚΟΚΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Α.Ε. ΓΚΡΑΒΑΣ)
ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Π.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ)
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ.Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΜΑΣΤΡΟΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ)
ΡΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Π.Ε.Ψ.Α.Σ. Η ΡΙΒΑ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ε.
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γ.Σ. ΕΙΡΗΝΗ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ε.
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Ε.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ)
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (Α.Ε.Σ. ΑΘΛΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ (Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)».