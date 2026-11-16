Ο Γιώργος Τσελίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Grand Prix του Ζάγκρεμπ, στη Κροατία, στη κατηγορία των -90 κιλών.

Το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των -90 κιλών κατέκτησε ο Θοδωρής Τσελίδης στο Γκραν Πρι του Ζάγκρεμπ (Zagreb Grand Prix 2026), επιστρέφοντας στο βάθρο ατομικής διεθνούς διοργάνωσης έπειτα από περισσότερο από έξι μήνες.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, υπό την καθοδήγηση του εθνικού προπονητή, Νίκου Ηλιάδη, σημείωσε τέσσερις σερί νίκες στην πρωτεύουσα της Κροατίας, φτάνοντας μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε από τον Βραζιλιάνο Γκιγιέρμε Σμιτ, Νο.4 της Ολυμπιακής κατάταξης και κάτοχο τριών μεταλλίων σε Grand Slam μέσα στο 2026.

Για τον Τσελίδη, που πριν από τη διοργάνωση βρισκόταν στην 27η θέση της Ολυμπιακής κατάταξης, πρόκειται για το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο σε Grand Prix, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά το χάλκινο που είχε κατακτήσει στις 27 Μαΐου 2018 στο Χοχότ της Κίνας.

Ο Έλληνας τζουντόκα ξεκίνησε από τη φάση των «32», όπου επικράτησε του Ούγγρου Πέτερ Σαφράνι με Ippon (από δύο Waza-ari), ενώ στη φάση των «16» νίκησε τον Ολλανδό Ίαν φαν Χερκ. Στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο του Βέλγου Νόα Κρίστιανς και στον ημιτελικό επικράτησε του Γεωργιανού Λούκα Τζαβαχισβίλι, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό. Εκεί αντιμετώπισε τον Σμιτ, έναν από τους κορυφαίους αθλητές της κατηγορίας, ο οποίος είχε ήδη κατακτήσει τρία μετάλλια σε διοργανώσεις Grand Slam τη φετινή χρονιά. Ο Βραζιλιάνος πήρε τη νίκη, αφήνοντας τον Τσελίδη στη δεύτερη θέση.

Η αμέσως προηγούμενη φετινή παρουσία του Τσελίδη σε βάθρο ατομικής διεθνούς διοργάνωσης ήταν στις 3 Μαΐου, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Grand Slam της Ντουσάνμπε. Στις 21 Ιουνίου ακολούθησε η έβδομη θέση στο Grand Slam του Ουλάν Μπατόρ, ενώ στις 24 Οκτωβρίου πανηγύρισε την πρώτη θέση με την ομάδα του στο Champions League μικτών ομάδων στο Παρίσι.

Το ασημένιο μετάλλιο στο Ζάγκρεμπ αποτελεί τη δεύτερη ατομική του διάκριση μέσα στο 2026 και συνοδεύεται από πολύτιμους βαθμούς για την Ολυμπιακή κατάταξη, στην οποία ο Έλληνας τζουντόκα επιδιώκει να βελτιώσει τη θέση του.