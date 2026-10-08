Η Ελισάβετ Τελτσίδου και Θοδωρής Τσελίδης αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος τζούντο στο Μπακού. Και οι δύο έμειναν εκτός από τον δεύτερο γύρο.

Αυτή την ώρα διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο στο Μπακού, με την ελληνική εκπροσώπηση της Ελισάβετ Τελτσίδου και του Θοδωρή Τσελίδη. Και οι δύο τζουντόκα,όμως, έμειναν εκτός συνέχειας στη διοργάνωση, μετά τους αποκλεισμούς τους στο δεύτερο γύρο του Baku Senior World Championship 2026.

Η Τελτσίδου ξεκίνησε με νίκη τη παρουσία της στο Αζερμπαϊτζάν, στην κατηγορία των 70 κιλών. Στο πρώτο γύρο επικράτησε της 27χρονης τζουντόκα από την Κινεζική Ταϊπέι, Γιου Τζουνγκ Λιάο, Νο.26 στο κόσμο. Στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο.9 παγκοσμίως, ηττήθηκε από την Γαλλίδα, Κλεμένς Εμέ, Νο.5 στο world ranking και αποκλείστηκε από το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Τσελίδης, στη κατηγορία των 90 κιλών, νίκησε στο πρώτο γύρο τον Λευκορώσο, Γιαχόρ Βαραπάγεφ, No.12 στη παγκόσμια κατάταξη. Στη συνέχεια, ο Έλληνας χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι το 2024 και Νο.15 στο κόσμο, γνώρισε την ήττα στον δεύτερο γύρο από τον Αζέρο, Μουράντ Φατίγεφ, τρίτο στο παγκόσμιο ranking και έμεινε εκτός συνέχειας του παγκόσμιου πρωταθλήματος.