Το Millennium Team Cadet European Cup 2026 ολοκληρώθηκε, με την Ελλάδα να κατακτά δύο ακόμα ασημένια μετάλλια με τους Κωνσταντίνος Μαγκακέλοφ και Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου.

Με δύο ακόμη ασημένια μετάλλια για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε το Thessaloniki «Millennium Team» Cadet European Cup 2026. Μετά τα χρυσά της Παπαθεοδώρου στα -44 κιλά και της Κομπορόζου στα -48 κιλά, καθώς και το ασημένιο του Τοσουνίδη στα -55 κιλά, το Σάββατο (21/11), η Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου (-70 κιλά) και ο Κωνσταντίνος Μαγκακέλοφ (-90 κιλά) πρόσθεσαν ακόμη δύο ασημένια μετάλλια στη συγκομιδή της ελληνικής αποστολής την Κυριακή (22/11), χαρίζοντας σημαντικές διακρίσεις για το ελληνικό τζούντο.



Η μεγάλη διεθνής διοργάνωση τζούντο της ηλικιακής κατηγορίας κ18, που φιλοξενήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της ΧΑΝΘ, έριξε την αυλαία της σειράς των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων Cadets για το 2026, με την Ελλάδα να ολοκληρώνει την παρουσία της στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων. Η χώρα μας, που φιλοξενεί τη διοργάνωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πανηγύρισε συνολικά πέντε μετάλλια, δύο χρυσά και τρία ασημένια, επιβεβαιώνοντας τόσο την αγωνιστική δυναμική των νεαρών αθλητών της όσο και την οργανωτική της εμπειρία.



Στο φετινό Ευρωπαϊκό Κύπελλο συμμετείχαν συνολικά 440 τζουντόκα από 28 χώρες.



Πρωταγωνίστρια της δεύτερης ημέρας ήταν η Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου, η οποία έγινε η πρώτη Ελληνίδα τζουντόκα με δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο κ18 της Θεσσαλονίκης. Έχοντας κατακτήσει το χάλκινο στην ίδια κατηγορία το 2024, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε φέτος στο βάθρο, αυτή τη φορά με το ασημένιο μετάλλιο.



Η Παπαϊωάννου έφτασε μία ανάσα από την κορυφή, ωστόσο στον τελικό των -70 κιλών ηττήθηκε στο golden score από τη Γαλλίδα Αλεξάντρα Ζοφρουά. Μέχρι εκείνο το σημείο είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία, σημειώνοντας τρεις νίκες με ippon.



Στη φάση των «16» επικράτησε της Σέρβας Νατάλια Νοβάκοβιτς, στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Γαλλίδας Ανισά Μπαρανζέ, ενώ στον ημιτελικό νίκησε την Άρμπα Χασανάι από το Κόσοβο, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό.



«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μετά από δύο χρόνια κατάφερα ξανά να πάρω μετάλλιο. Προφανώς και ήθελα το χρυσό, αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι για μένα το καλύτερο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι το τελευταίο μου τουρνουά για τους Εφήβους», δήλωσε η Παπαϊωάννου μετά τον τελικό.



Ερωτηθείσα τι της ελειψε για να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, απάντησε: «Λίγη επιμονή παραπάνω και θα το έπαιρνα».



Το πρώτο του μετάλλιο στην ηλικιακή κατηγορία των Cadets κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Μαγκακέλοφ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα -90 κιλά. Ο Έλληνας τζουντόκα σημείωσε τρεις διαδοχικές νίκες και προκρίθηκε στον τελικό, όπου ηττήθηκε με ippon από τον Αυστραλό Άκος Κέλι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.



Η πορεία του Μαγκακέλοφ ξεκίνησε με νίκη με ippon απέναντι στον Βούλγαρο Γιορντάν Γκριγκόροφ στη φάση των «16». Στα προημιτελικά επικράτησε επίσης με ippon του Ρουμάνου Αντρέι Ποπέσκου, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά. Εκεί, ένα yuko αποδείχθηκε αρκετό για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Σέρβου Ρέλια Σίκουλιακ και να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο.



«Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είναι το πρώτο μου μετάλλιο στην πρώτη μου χρονιά στα cadets. Ασχολούμαι επτά χρόνια με το τζούντο», δήλωσε ο Μαγκακέλοφ μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του.



Τέσσερις ακόμη Έλληνες τζουντόκα έφτασαν μέχρι τους αγώνες για το χάλκινο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στην πέμπτη θέση των κατηγοριών τους.



Ο Μπρούνο Σουλκάι στα -90 κιλά σημείωσε δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες. Αρχικά επικράτησε με ippon του Κύπριου Λάμπρου Σάββα, όμως στη συνέχεια ηττήθηκε από τον Αυστραλό Άκος Κέλι και συνέχισε στα ρεπεσάζ. Εκεί νίκησε με ippon τον Ιταλό Φιλίππο Ιένκο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, όπου δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Σέρβου Ρέλια Σίκουλιακ.



Στα +90 κιλά, ο Αλέξανδρος Κωτίδης πέτυχε τρεις νίκες σε πέντε αναμετρήσεις. Ξεκίνησε με ippon απέναντι στον Ισραηλινό Τζόναθαν Μορντετσάι, αλλά στα προημιτελικά ηττήθηκε από τον Μαυροβούνιο Σλάβκο Προντάνοβιτς. Στα ρεπεσάζ επικράτησε του Φίλιππου Μιχόπουλου και του Κύπριου Αλέξανδρου Οδυσσέως, φτάνοντας στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο. Εκεί ηττήθηκε από τον Σέρβο Λούκα Ντέλεβιτς και κατέλαβε την πέμπτη θέση.



Την ίδια θέση κατέκτησε και η Χρυσούλα-Σταυρούλα Ουρανίτσα στα -70 κιλά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε στην πρώτη της αναμέτρηση από την Άρμπα Χασανάι του Κοσόβου, ωστόσο συνέχισε στα ρεπεσάζ, όπου σημείωσε δύο νίκες με ippon απέναντι στη Λιθουανή Ράντβιλε Γιουσεβίτσιουτε και τη Σέρβα Νατάλια Νοβάκοβιτς. Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο δεν κατάφερε να επικρατήσει της Σέρβας Πέτρα Πέρισιτς.



Στα +70 κιλά, η Δήμητρα Σαριανίδου ξεκίνησε με νίκη με ippon απέναντι στην Κύπρια Γεωργία Νεοκλέους στα προημιτελικά. Στη συνέχεια ηττήθηκε από την Ιταλίδα Φλοριάνα Περόνε στον ημιτελικό και από την Ελβίρα Ουκάι του Κοσόβου στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην πέμπτη θέση.



Στην έβδομη θέση της κατηγορίας των -63 κιλών ολοκλήρωσε την παρουσία της η Δανάη Δήμου, σημειώνοντας δύο νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις. Η Ελληνίδα τζουντόκα ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από τη Βουλγάρα Άντρεα Στόεβα και συνέχισε στα ρεπεσάζ. Εκεί επικράτησε με ippon της Αντριάνας Παλιτζίκα στον ελληνικό «εμφύλιο», ενώ με τον ίδιο τρόπο νίκησε και την Ουγγαρέζα Άννα Πάγιεριτς. Η πορεία της ολοκληρώθηκε με ήττα από την επίσης Ουγγαρέζα Σίνθια Μπάντι, αποτέλεσμα που την κατέταξε στην έβδομη θέση.



Πρώτη η Ελλάδα στον πίνακα μεταλλίων

Με συνολικό απολογισμό δύο χρυσά και τρία ασημένια μετάλλια, η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων του Thessaloniki «Millennium Team» Cadet European Cup 2026, για πρώτη φορά από το 2024, όταν η διοργάνωση απέκτησε έδρα τη Θεσσαλονίκη.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιταλία με δύο χρυσά, δύο ασημένια και πέντε χάλκινα μετάλλια, ενώ τρίτη ήταν η Ρουμανία με δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο.



Συνολικά, 19 από τις 28 χώρες που συμμετείχαν στη διοργάνωση κατέκτησαν τουλάχιστον ένα μετάλλιο.



Η συνέχεια με το διεθνές προπονητικό καμπ

Με την ολοκλήρωση του Thessaloniki «Millennium Team» Cadet European Cup 2026, η διεθνής αγωνιστική δραστηριότητα στην πόλη συνεχίζεται με το Thessaloniki EJU Cadet Training Camp 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 23 έως και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.



Το προπονητικό καμπ, όπως και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU).



Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέγας Αλέξανδρος».