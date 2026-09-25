Ο Στέλιος Μαλακόπουλος ήταν ο ταχύτερος στο τρέξιμο κι έτσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία PTS3 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-τριάθλου στην την Ποντεβέδρα της Ισπανίας.

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία PTS3 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρα-τριάθλου, που φιλοξενείται στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας, στα περίχωρα του Βίγκο.

Ο 31χρονος πρωταθλητής κάλυψε τα 750μ. κολύμβησης, τα 20χλμ. ποδηλασίας και τα 5χλμ. τρεξίματος σε συνολικό χρόνο 1ώρ.10:23, επίδοση που του χάρισε την 3η θέση.

Ο Μαλακόπουλος μετά την κολύμβηση ήταν στην 3η θέση με χρόνο 11:40, μετά και την ολοκλήρωση της ποδηλασίας (37:46) βρισκόταν στην 7η θέση, όμως ήταν ο ταχύτερος όλων των εννέα αθλητών που πήραν μέρος στον αγώνα στα 5χλμ. τρέξιμο, καθώς σημείωσε χρόνο στα 17:14 κι αυτό ήταν το στοιχείο που τον ανέβασε στην 3η θέση του βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Βρετανός, Χένρι Ούραντ με 1ώρ.07.17 και το ασημένιο ο Ισπανός, Ντανιέλ Μολίνα με 1ώρ.09:11.



