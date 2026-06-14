H Mαρία Σάκκαρη θα παίξει με την Κινγουέν Ζενγκ το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) για τον 1ο γύρο στο 250άρι του Νότιγχαμ.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει τα τουρνουά στο γρασίδι, παίρνοντας μέρος στο 250άρι τουρνουά του Νότιγχαμ. Η 30χρονη Ελληνίδα θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Κινέζα, Κινγουέν Ζενγκ σε ένα παιχνίδι που θα ανοίξει το πρόγραμμα της Δευτέρας (15/6) στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει στις 13:30 ώρα Ελλάδας.

Oι παίκτριες θα αγωνιστούν για 5η φορά στο tour, μετρούν από δύο νίκες, στην τελευταία τους συνάντηση επικράτησε η Ζενγκ με 2-0 σετ στο Τσάρλεστον τον Απρίλιο του 2025. Η νικήτρια στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τη νικήτριας τη τσεχικής αναμέτρησης ανάμεσα στη Μαρί Μπουζκόβα και την Τερέζα Βαλέντοβα.